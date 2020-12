El Ministerio de Hacienda informó este miércoles que, en uso de sus facultades constitucionales, el Gobierno ingresó un proyecto de ley para regular los traspasos entre tipos de fondos de pensiones, con el objetivo de “evitar pérdidas que se terminen reflejando en una disminución de las pensiones y proteger la estabilidad del mercado financiero”.

Según plantea la iniciativa, el traspaso entre fondos se regularía de dos maneras: permitir que los afiliados puedan realizar hasta dos traspasos de fondos en un año calendario, entre cualquier tipo de fondo; o, permitir traspasos sólo entre fondos adyacentes, todas las veces que el afiliado lo solicite.

“La iniciativa surge en el contexto de masivas solicitudes de traspasos entre los distintos tipos de fondos de pensiones, lo cual se ha acentuado durante el año 2020. Cada uno de estos cambios masivos ha generado flujos de operaciones cercanos a los US$5.000 millones, con el consecuente impacto en el tipo de cambio y en el precio de activos”, expone el comunicado de la cartera liderada por Ignacio Briones.

En ese sentido, profundiza que la experiencia comparada resumida recientemente por la OCDE muestra que cambios masivos y frecuentes en estrategias de inversión tienden a reducir la rentabilidad de los afiliados. A su vez, para responder a la masividad de estos cambios, los administradores de activos deben aumentar el grado de liquidez de los portafolios de inversión, así reduciendo la rentabilidad asociada al portafolio total y la pensión futura del afiliado.

Frente al proyecto, el ministro Briones expresó: “Avanzar hacia una mejor regulación de cambios en los fondos de pensiones está en línea con las recomendaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central de Chile, y la Comisión para el Mercado Financiero, además de organismos internacionales como la OCDE. Esperamos llegar a acuerdo en el Congreso en esta materia, en la cual existe una visión compartida”.

A inicios de diciembre, el titular de Hacienda había adelantado que el Gobierno insistiría con este proyecto luego de que en octubre el Ejecutivo tuviera que retirar una indicación que buscaba el mismo objetivo.

“Acá no hay argumento alguno para no legislar, no regular (…). Nosotros vamos a volver al Congreso y espero que en esta ocasión nos vaya bien”, dijo tras remarcar que “nosotros hemos hechos varios esfuerzos por ir ordenando esto, es evidente que es un mercado que requiere regulación en muchas dimensiones”.

/psg