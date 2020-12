La Asociación Nacional de Fiscales rechazó el proyecto presentado por senadores de oposición que busca indultar a quienes fueron detenidos durante el estallido social, descartando a su vez la existencia de “presos políticos“.

El presidente de la asociación, Claudio Uribe, señaló que el Ministerio Público y los tribunales piden o imponen la prisión preventiva cuando se trata de un delito con penas de crimen, como los robos, homicidios, violación, entre otros.

“Podemos revisar todos los casos en Chile y le aseguro que no hay ni una prisión preventiva, por ejemplo, para una persona que iba caminando en una manifestación”, indicó Uribe.

En ese sentido, recalcó que actualmente no hay registro de personas que estén bajo la medida cautelar más gravosa por “pensar distinto”, sosteniendo que esperan que “nadie en este país piense que eso es así, porque implicaría además un desconocimiento evidente de cómo funciona nuestro sistema procesal penal”.

Incluso, el persecutor explicó que dicha medida cautelar no se aplica de forma automática, señalando que “no sé cuántos casos hay de personas que tengan un año en prisión preventiva y sean absueltas”, aclarando que esto no significa que sean declaradas inocentes por el tribunal.

“Para que alguien esté un año en prisión preventiva tiene que haber habido, por lo menos, cuatro o cinco pronunciamientos de tribunales que, conociendo de la prueba acumulada, hayan declarado que existe mérito suficiente para tener a la persona en prisión preventiva. Esto no es caprichoso”, añadió Uribe.

Proyecto de senadores “elimina el derecho penal”

Mientras que en relación al proyecto de indulto para los denominados “presos políticos”, el presidente de la Asociación de Fiscales afirmó que “el Legislativo tiene derecho a proponer las leyes, pero esperaría que como todo, se haga con prudencia, y fijándose en que el objetivo declarado de las normas jurídicas que se proponen coincida con lo que se está diciendo en el texto de lo que se propone”.

“Porque puedo decir que estoy presentando un proyecto de ley, por ejemplo, para agilizar los procesos relativos al estallido social -entre paréntesis, como si fueran los únicos que han tenido retrasos, cuestión que no es así-, pero resulta que cuando voy al texto lo que me encuentro es con un proyecto que de agilizar no provoca mucho, sino que provoca un área donde simplemente yo elimino el derecho penal“, criticó.

Claudio Uribe aclaró que actualmente rige la normativa que no permite que los imputados permanezcan en prisión preventiva por un tiempo superior a la mitad de la pena probable que arriesgan por el delito que se les acusa, lo que a su juicio podría responder a los reclamos de los parlamentarios.

