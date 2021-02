El ex ministro de Desarrollo Social y precandidato independiente a las elecciones presidenciales de noviembre, Sebastián Sichel, abordó la polémica más reciente del Gobierno, la cual se originó con el retorno a clases presenciales y las declaraciones del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien afirmó que el Colegio de Profesores busca “argumentos para no trabajar”.

En entrevista con T13 Noche, Sichel arremetió contra las declaraciones de su ex compañero en el Gobierno y dijo que “los profesores se han sacado la mugre, han aprendido a hacer clases en situaciones increíbles”.

“Hay que sacarse el sombrero por la pega que han hecho y la mayoría de ellos ha trabajado más que antes“, agregó el ex presidente del BancoEstado.

De todas formas, Sebastián Sichel explicó que es necesario volver a clases presenciales cuando sea posible porque seguir con el trabajo telemático sólo aumenta el “círculo de la pobreza”.

Sichel se distancia de primarias con Chile Vamos

Durante la entrevista el ex ministro Sebastián Sichel también contó cómo piensa llegar a las elecciones presidenciales de noviembre y cuál es su nexo con el oficialismo.

Según indicó el ex presidente del BancoEstado, hasta el momento “no he recibido aún la invitación de los partidos de Chile Vamos a participar en primarias”.

En esta línea, el abogado explicó que incluso “no descarto llegar a primera vuelta” de forma directa. De igual manera, explicó que “espero sí participar en primarias”.

El precandidato independiente también habló sobre la elección que por estos días realiza la UDI para definir a su carta presidencial entre Evelyn Matthei y Joaquín Lavín.

Afirmó que se lleva muy bien con Joaquín Lavín, no así con Evelyn Matthei, quien tendría “una visión más confrontacional de la política”

“Cuando fui ministro, Matthei me felicitó, pero cuando soy candidato me dice que ‘hasta acá no más puede llegar’”, alegó Sichel.

