Al hablar de satélites de la Tierra, todos pensamos en la Luna. Es nuestro «acompañante natural» desde hace miles de millones de años y el hombre lleva contemplándola como un pilar inamovible. Sin embargo, no es nuestro único compañero: de vez en cuando, un objeto más pequeño, generalmente un asteroide, es captado por la gravedad de nuestro planeta, permaneciendo a nuestro lado durante unos meses, incluso a veces incluso años, para después continuar su camino por el espacio. Estas son las popularmente conocidas como «minilunas».

Aunque se trate de un fenómeno más o menos comprendido por el hombre, en realidad solo hemos podido confirmar dos de estas minilunas: 2006 RH120, que visitó en 2006 y 2007; y 2020 CD3, en órbita terrestre de 2018 a 2020. Ahora, los astrónomos han detectado un nuevo objeto, llamado 2020 SO, en una trayectoria entrante que muy probablemente haga que la gravedad de la Tierra «capture» este objeto desde el próximo mes de octubre hasta mayo de 2021, según las predicciones de los astrónomos.

El profesor de física y astrofísico Tony Dune ha realizado la simulación de la trayectoria del objeto, que según sus propias palabras «tendrá un recorrido altamente caótico», por lo que habrá que someter su camino a varias revisiones mientras esté cerca.

Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 – May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq

— Tony Dunn (@tony873004) September 20, 2020