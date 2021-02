A partir del 15 de febrero comenzará el pago del Aporte Familiar Permanente correspondiente al año 2021. El apoyo, más conocido como “ex Bono Marzo”, es un beneficio que forma parte del Sistema de Protección Social, destinado a las familias de menores ingresos del país.

Cabe destacar que el objetivo del aporte, creado el año 2014, es aliviar el impacto que tienen los gastos asociados al inicio del año escolar, en términos de educación principalmente, en el presupuesto familiar.

Respecto a los alcances de este bono, el ministro (s) de Trabajo y Previsión Social, Pedro Pizarro, explicó que “esta es una medida que va a favorecer a un poco más de 1.517.000 familias, con un monto de $49.184 para cada carga o familia, dependiendo del motivo por el cual esté dentro del Aporte Familiar Permanente”.

En esa misma línea, la autoridad sostuvo que “la cantidad de apoyos a pagar durante el año 2021 será de más de $3.000.000 aportes, además, el plazo para cobrar esto es de nueve meses y hay un plazo de más de un año para reclamar si la persona no aparece en los listados”.

¿Cuáles son los requisitos?

Podrán recibir el Aporte Familiar 2021 todas aquellas personas que, hasta el 31 de diciembre pasado, cobraron el Subsidio Familiar. De esta manera, cada causante del subsidio, es decir, cada uno de los integrantes por los cuales se cobra la subvención, podrá recibir el aporte.

Por otra parte, las personas con Asignación Familiar o Maternal, que solicitaron estos apoyos por sus cargas familiares a fines del año pasado, también recibirán este beneficio por cada carga familiar.

Por último, aquellas familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario, que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre de 2020, podrán acceder a un aporte por familia.

¿Cuándo comienzan los pagos?

En primer lugar, vale mencionar que los pagos se entregarán gradualmente por grupos de beneficiarios.

La primera tanda se comenzará a entregar a partir del 15 y hasta el 28 de febrero, a quienes durante ese período reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

El pago lo recibirán en su mismo lugar y fecha de pago habitual, sin necesidad de hacer ningún trámite. Las proyecciones del gobierno indican que, solo en este periodo, cerca 442.113 chilenos se verán beneficiados.

El segundo grupo obtendrá el beneficio entre el 1 y el 14 de marzo, y los beneficiados serán aquellas personas que durante ese periodo, la primera mitad de cada mes, reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) a través del IPS.

También se pagará durante todo el mes de marzo a los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) con cargas familiares. Se estima que 549.251 personas recibirán esta ayuda.

Por último, desde el 15 de marzo, las personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS. Se evalúa que durante este tramo 526.386 chilenos podrán ver un aumento en sus presupuestos.

¿Cómo serán los métodos de pago del Aporte Familiar Permanente 2021?

Si la persona no es beneficiaria habitual del Instituto de Previsión Social y tiene Cuenta RUT vigente, se le depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta. Por otro lado, en caso de no ser beneficiario habitual del IPS y no poseer Cuenta RUT, el apoyo se le pagará en forma presencial. Por ello, para conocer su fecha y lugar de pago, tendrán que consultar en la página web www.aportefamiliar.cl.

Finalmente, los chilenos que reciben mensualmente beneficios del IPS, y que sí cumplen con los requisitos, se les pagará el bono de la misma manera como reciben el resto de las ayudas.

En relación a este aspecto, la directora (s) del Instituto de Previsión Social, Soledad Ramírez, mencionó cuáles serán los mecanismos para efectuar los abonos y qué hacer en caso de que las personas vean problemas en las facturas.

Respecto de los plazos para cobrar este beneficio el máximo es de 9 meses a contar de la emisión del respectivo documento de pago, para lo cual la ciudadanía se podrá informar en la página web ya través del call center.

Para aquellos beneficiarios que sientan que no han salido en las nóminas o que algún aporte ha sido menor, tendrá el plazo de un año a contar del 15 de marzo para poder ingresar su reclamo en la página www.aportefamiliar.cl.

/psg