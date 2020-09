Hace miles de años, la Federación Galáctica envió a los Atlantes, un grupo de humanos de las Pléyades, a la Tierra para enfrentarse a una peligrosa raza extraterrestre en constante expansión conocida como los Reptilianos. La batalla que siguió destruyó al continente de Lemuria y obligo a los reptiles a ocultarse bajo el subcontinente indio, así como en la Antártida. Capaces de cambiar de forma para parecer humanos, los reptiles consiguieron infiltrarse en la civilización atlante, secuestrando humanos y creando híbridos reptiles. Esta técnica de infiltración e hibridación antes de un ataque total ha sido el sello distintivo de la conquista reptil en toda la galaxia.

Esta es la historia de la humanidad que no nos han contado, o por lo menos esto es lo que creen algunos expertos de la materia. También aseguran que la raza humana está inmersa en un complot hábilmente oculto para esclavizar a la humanidad y explotar los recursos físicos y biológicos de nuestro planeta. Pero hay mucho más, al parecer el mismismo Hitler pactó con los reptilianos, así como en otros grandes conflictos de nuestra historia. Por suerte, también hay Atlantes en nuestra sociedad, que evitan que la humanad acabe siendo esclavizada por los reptilianos. No es necesario decir, que en la actualidad estos relatos se consideran ficticios y que de ninguna manera corresponden a una realidad oculta de nuestra historia. ¿Pero qué pasaría si alguien consiguiera evidencias físicas de reptilianos? Pues esto mismo es lo que ha ocurrido en Arkansas, EE.UU, donde se ha descubierto lo que parece ser un enorme huevo de reptil.

Extraña formación

Un objeto grande y escamoso extrañamente similar a un huevo gigante fue encontrado en un campo de Arkansas, EE.UU. Las fotos del hallazgo fueron publicadas el lunes por el grupo de Facebook Arkansas History Unearthed, que muestran como tenía forma ovalada, más de medio metro de largo y de origen aparentemente reptil. Uno de los miembros del grupo informó que alguien había encontrado el objeto en un campo, preguntando a los seguidores por su posible origen.

Y como no podía ser de otra manera, cientos de usuarios se apresuraron a responder, ofreciendo todo tipo de explicaciones. Las teorías más populares incluían los restos de dinosaurios fosilizados, un huevo prehistórico, un caparazón de tortuga petrificado y un hongo gigante. Incluso algunos querían saber si tenía un latido del corazón y si era lo suficientemente suave como para abrirlo.

¿Extraterrestres o especies antiguas?

A parte de las teorías anteriormente mencionadas, también quien asegura que podría ser el huevo de un extraterrestre reptil.

“El objeto se parece mucho a un huevo y no a cualquier huevo, sino a un huevo de reptil”, dijo el popular ufólogo Scott C. Waring en su blog UFO Sightings Daily. “¿Podría este objeto ser realmente un extraterrestre reptil de hace mucho tiempo que se puso en modo de hibernación y no pudo despertar? O puede ser simplemente un huevo de una especie extinta hace mucho tiempo… pero la especie podría ser una especie exótica antigua. Necesitamos exploraciones profundas del interior o debe cortarse en secciones delgadas”.

Waring también agregó que este descubrimiento es una evidencia concreta de extraterrestres que han estado visitando la Tierra durante cientos de miles de años. Incluso afirmó que una especie de reptil extraterrestre inteligente caminó por la tierra.

“Creo que abrir esto puede revelar el contenido y nos puede sorprender”, continuó explicando Waring. “Los extraterrestres han visitado la tierra pensando en su historia. El tamaño de este huevo podría ser 100% que una especie de reptil inteligente caminó sobre la tierra hace cientos de millones de años”.

Posible explicación

Sin embargo, varias personas sugirieron que el misterioso huevo se trata de una formación geológica conocida como nódulo septariano siderita. Y tal vez tengan razón, ya que los geólogos dicen que los nódulos septarianos en ocasiones se denominan “piedra de dragón”, porque los patrones naturales hacen que la gente piense en piel de dragón.

“Las fotos indican que el espécimen es grande, lo que lo haría “muy apreciado” por los coleccionistas”, dijo James Starnes, director de geología de superficie de la Oficina de Geología de Mississippi. “Es un espécimen de aspecto loco. Realmente único y especial.”

Además, también podría ser antiguo. Los nódulos se forman típicamente en sedimentos fangosos, cuando los suelos se secan durante años y desarrollan “grietas de desecación”. Esas grietas luego se rellenan con minerales secundarios como la calcita. La edad del nódulo dependerá de dónde se encuentre, y en la publicación de Facebook no se ha ofrecido la ubicación exacta ni el peso de la piedra.

