Algo insólito está pasando en los últimos días. Primero, los científicos anunciaron que habían detectado signos de vida extraterrestre en Venus. Un equipo internacional de astrónomos de la Universidad de Cardiff, Gales, dijo que encontraron fosfina, un gas tóxico en su atmósfera y eso podría significar que Venus tiene organismos anaeróbicos como vida microbiana y bacterias. Y pocos días después, un grupo de astrónomos rusos anunció que tienen imágenes claras de fósiles de microorganismos extraterrestres vivos en un meteorito que provino de un exoplaneta fuera de nuestro sistema solar, vida que existía incluso antes de que surgiera nuestro sistema solar.

Curiosamente todo esto está pasando en el año de lo imposible, donde todo lo irreal se está materializando. Y es por este motivo que las personas ya están listas para abrazar todas las posibilidades, incluida la migración a Venus y la forma de vida extraterrestre del planeta que se apodera de la Tierra (incluso si son bacterias). Sin embargo, la opinión más popular es la que se ha planteado desde el comienzo de este año lleno de acontecimientos: ¡Una invasión extraterrestre! Y como hemos comentado anteriormente, tal vez este evento ocurra más pronto de lo esperado.

Objeto espacial de origen desconocido

Los astrónomos han detectado un misterioso objeto con una trayectoria entrante hacia la Tierra. Apodada 2020 SO, el cuerpo espacial ha estado en una órbita similar a la de la Tierra durante más de un año y está lista para quedar atrapada en la gravedad de nuestro planeta a partir de octubre y permanecer hasta mayo de 2021. Estamos hablando de ‘minilunas’, y solo se han confirmado dos en toda la historia: 2006 RH120 , que nos visitó en 2006 y 2007, y 2020 CD3, en órbita terrestre de 2018 a 2020.

Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 – May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq

— Tony Dunn (@tony873004) September 20, 2020