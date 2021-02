El duque y la duquesa de Sussex, Harry (36 años) y Meghan Markle (39), anunciaron hoy que no volverán a participar de forma activa como miembros de la Familia Real británica. La decisión fue informada hoy a la Reina Isabel II y hecha pública mediante un comunicado del Palacio de Buckingham. “El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real”, señaló la nota de prensa emitida en horas del mediodía londinense.

Harry y Meghan viven en Los Angeles, Estados Unidos desde hace más de un año y desde entonces se han dedicado a la crianza de su hijo, Archie, de un año y nueve meses. Su vida está afianzada del otro lado del Atlántico y desde un comienzo dejaron entrever que no retornarían a la vida oficial junto a la reina. Durante esos meses, la negociación sobre el futuro de los duques fue ardua y tuvo como partícipes no sólo a la pareja, sino a otros miembros de la familia.

“Tras conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real”, señala el comunicado.

A pesar de la decisión que golpeó de lleno en el núcleo de Buckingham, el Palacio aclaró que ambos -tanto Harry como Meghan- siguen siendo “muy queridos”. “Si bien todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia”, concluyó el reporte oficial. Todavía no está claro cómo se desarrollará la devolución de títulos, nombramientos militares y patrocinios y si esto impactará en las finanzas del matrimonio radicado en los Estados Unidos.

Por un parte, un portavoz del príncipe y la actriz explicó según consignó el diario The Sun: “Como lo demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio en el Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial. Todos pueden vivir una vida de servicio. El servicio es universal”. Aún no se sabe si la Reina aceptó este ofrecimiento.

Patrocinios y tensiones reales

Desde hace un tiempo, las tensiones por la supuesta falta de interés de Harry en la vida familiar que supo tener. Medios británicos explicaban que incluso había un enfrentamiento sobre una próxima entrevista que la pareja ofreció a la presentadora Oprah Winfrey que será emitida el próximo 7 de marzo.

Como producto de estas rencillas, Harry, de 36 años, será despojado de sus tres títulos militares honorarios restantes – con The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving- y sus patrocinios con la Rugby Football Union, la Rugby Football League y la London Marathon. Markle, mientras tanto, tendría que renunciar a su papel de mecenas del Teatro Nacional de Londres, un cargo que recibió en 2019, y fue interpretado como un gesto de cariño de la reina Isabel II, que ocupó ese lugar durante 45 años.

Tras conocer que los Sussex contarán toda su vida ante las cámaras de televisión, la familia real emitió un comunicado distanciándose del matrimonio: “El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real, por lo que, cualquier decisión que tomen con respecto a compromisos con los medios es de su responsabilidad. Como miembros no activos de la realeza, no tienen la obligación de informar a la Casa Real de dichos planes”.

Sin embargo, detrás de la aparente calma de la epístola formal, estarían meses de enojo por el atrevimiento de exponerse sin el consentimiento real.

La confirmación de la entrevista con Winfrey no sería una sorpresa en Buckingham. “Ha sido un secreto a voces en el palacio durante meses”, dijo una fuente a Page Six. En tanto, el diario Mirror agregó que hay “mucho nerviosismo” a puertas cerradas.

La entrevista de los duques, que se emitirá en CBS el próximo mes, ha evocado recuerdos de la infame entrevista de 1995 de la princesa Diana con el presentador de la BBC Martin Bashir, en la que abordó con franqueza el affaire del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles.

Meghan, que está embarazada de segundo hijo, habló sobre una variedad de temas con Winfrey, que es íntima amiga de la pareja real y fue una de las invitadas a su boda en mayo de 2018.

“Winfrey hablará con Meghan, la duquesa de Sussex, en una amplia entrevista, que cubrirá todo, desde el paso a la vida como real, el matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico hasta cómo está manejando la vida bajo una intensa presión pública”, dijo CBS en una declaración. “Más tarde, el príncipe Harry se une a ella mientras hablan sobre su mudanza a los Estados Unidos y sus esperanzas y sueños futuros para su familia”.

/psg