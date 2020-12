El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, indicó este miércoles estar “concentrado” en sus funciones ante la posibilidad de dejar el gabinete, aunque recordó que de “aquí al 11 de enero lo más seguro es que haya ajustes” en los equipos, añadiendo que es finalmente el Presidente Sebastián Piñera, quien decide.

“Yo siempre lo he señalado y voy a responder lo que normalmente se responde en esto, es el Presidente el que corta el queque, el que decide, pero yo siempre he señalado que soy muy agradecido de todo el tiempo que he formado parte del Gobierno, sobre todo en el Ministerio de Vivienda que me tocó estar poco más de dos años. Hoy yo estoy concentrado en la Secretaría General de la Presidencia, esa es mi pega y esa es mi función”, sostuvo Monckeberg.

En los últimos días ha surgido la posibilidad de que Monckeberg deje el Gobierno para encabezar una mesa de consenso para dirigir RN, a la vez que persiste la idea de postule a la Convención.

A su juicio, “siempre son interesantes los cariños, que a uno lo echen de menos, tampoco yo creo que uno se la pueda todo, estos son trabajos en equipo, pero claro de aquí al 11 de enero lo más seguro es que haya ajustes, porque más de alguno se va a querer ir a la Convención”.

Con ello, agregó que “hay autoridades de Gobierno que están pensando en ser alternativa de candidato a la Convención, algunos ministros, subsecretarios, otros funcionarios de Gobierno y la ley dice que se puede renunciar hasta el día mismo de la inscripción. El propio Mario Desbordes ha señalado y ha visto una posible candidatura presidencial, entonces, ajustes se van a producir, en el caso mío yo sigo en esta pega de Secretario General de la Presidencia y no veo por ahora mucho movimiento, salvo que”.

Sobre la situación del titular de Defensa, Mario Desbordes, quien se especula que en los próximos días podría dejar el gabinete, Monckeberg expresó que “la política tiene sus tiempos y es evidente, Mario, el ministro de Defensa ha construido un liderazgo al interior del partido y una posibilidad de que sea presentado a la primaria que la coalición de Chile Vamos va a tener en su minuto y esos tiempos se vienen encima, y hay que tomar decisiones. Yo no soy el que va a tomar la decisión por él ni mucho menos, es el Presidente finalmente quién decide, más aún cuando hay consejos regionales que empiezan a nominar a algunas personas y a él como candidato”.

No obstante, acotó que “eso es noticia en desarrollo, yo no soy el que corto ni tomo la decisión, pero es noticia en desarrollo respecto de su eventual alejamiento, pero creo que también es una gran carta él y en general los que decidan ir a la primaria. Yo me saco el sombrero, porque es un desafío cuesta arriba, pero el proyecto de coalición que tenemos y que en algún minuto ha trastabillado como todas las coaliciones, tiene que tener liderazgos que lo empujen”.

Sobre su posibilidad de volver a liderar RN, Monckeberg apuntó que “por ahora sigo en la Secretaría General de la Presidencia, son muy difíciles los consensos y ojalá que el partido se organice bien, porque yo pertenezco al partido, uno tiene aprecio, cariño, si uno es militante le interes que le vaya bien, y es el más grande, el más votado de Chile, por lo tanto, tiene mucha responsabilidad de lo que va a ocurrir este año, por lo tanto hay que hacer una buena pega”.

