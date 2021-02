La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel Aispuro, que desde este lunes se encuentra detenida en EE.UU., había anunciado con varios días de anticipación a los agentes federales estadounidenses que viajaría a ese país para entregarse a la Justicia, según informó este sábado la revista Proceso, citando a agentes federales norteamericanos no identificados.

Además, de acuerdo con el medio, Coronel había mantenido contactos con varias agencias estadounidenses desde 2017, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Según las fuentes de Proceso, la esposa del Chapo “llamó al FBI para entregarse” y “se comunicó con un agente con quien ya tenía contacto desde hace tiempo para decirle que quería cooperar”. Su objetivo sería lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. para ingresar al programa de testigos protegidos a cambio de contar lo que sabe del Cártel de Sinaloa.

“La señora Coronel nos habló de sus planes de entrega varios días antes de su arribo al aeropuerto de [Washington] Dulles. Esto le fue notificado al Departamento de Justicia y a los fiscales para que prepararan lo necesario una vez que ella llegara a Washington”, declaró otra fuente de la revista.

Separadamente, el portal Vice también reportó, citando a “fuentes familiarizadas con la situación” que Coronel en realidad se entregó a la Justicia de EE.UU. y estaba preparada para enfrentar cargos federales cuando aterrizó el lunes en el Aeropuerto Internacional de Dulles, lo que indica que podría existir un acuerdo de cooperación a cambio de “indulgencia” en su caso.

Por su parte, el abogado de Coronel, Jeffrey Lichtman, acusó a los agentes federales de filtrar esa información. “Me sorprende que los federales hicieran esto […] No hay ninguna posibilidad de que sea alguien más. Y es repugnante. Ella tiene hijos. Me complace responder a esta acusación si me dice quién la filtró. Pero que me condenen si voy a responder a un cobarde filtrador anónimo con una réplica puntual en el registro”, señaló Lichtman a Vice.

Coronel —que posee nacionalidad mexicana y estadounidense— está acusada de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación en EE.UU., así como de “conspirar con otros” para ayudar al Chapo Guzmán a fugarse del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en México, el 11 de julio de 2015. Este martes, una jueza de la Corte Federal del Distrito de Columbia decretó su detención temporal, sin derecho a fianza.

