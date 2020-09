La vida es bastante fácil de reconocer. Se mueve, crece, come, excreta, se reproduce. Sencillo. En biología, los investigadores suelen utilizar el acrónimo en inglés MRS GREN para describirlo. Representa movimiento, respiración, sensibilidad, crecimiento, reproducción, excreción y nutrición. Pero Helen Sharman, la primera astronauta británica y química del Imperial College London, dijo a principios de año que entre nosotros pueden estar viviendo formas de vida extraterrestre imposibles de detectar. Según Sharman, los extraterrestres existen, y que entre tantos miles de millones de estrellas en el universo hay todo tipo de formas de vida diferentes, como tú, yo, compuestos de carbono y nitrógeno, e invivibles.

Por su parte, el reconocido paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay Gould dijo antes de su muerte en 2020 que en un planeta extraterrestre los animales podrían necesitar más patas para mantenerse estables. Y las criaturas de otros mundos que flotan en las nubes de un gigante gaseoso pueden estar cubiertos de ojos que pueden ver rayos gamma, para detectar el peligro que se acerca desde cualquier dirección. Por lo abría la puerta a la posibilidad de que ciertas razas alienígenas hubieran podido adaptarse a nuestro planeta en forma de humanoides invisibles, que solo muestran su apariencia en ciertas ocasiones, como tal vez ha ocurrido en Texas, EE.UU.

Extrañas criaturas humanoides

Un extraño video de una cámara de seguridad doméstica que se ha viralizado en las redes sociales parece mostrar un par de criaturas humanoides bípedas en la entrada de una casa en Texas, EE.UU. Según la poca información que disponemos, el curioso video fue grabado en el exterior de una residencia privadas en Dallas a finales del mes pasado y fue publicado en Reddit esta semana por el desconcertado propietario que esperaba que alguien pudiera encontrar una explicación.

En las imágenes, se puede ver a los diminutos ‘visitantes’ aparentemente caminando con dos patas al final de la entrada antes de desaparecer detrás de un automóvil estacionado. Y como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos reditores han sugerido que las formas anómalas podrían ser pequeñas criaturas humanoides que existen en el folclore de culturas de todo el mundo. Conocidos como Chaneque en México, Tikoloshe en Zimbabue y Puckwudgie entre algunas tribus nativas americanas, estos misteriosos seres parecidos a enanos existen en un reino en algún lugar entre la criptozoología y el mundo espiritual con muchas leyendas que atribuyen motivos siniestros a las entidades.

En el caso del folclore mexicano, los Chaneque son criaturas legendarias asociadas con fuerzas elementales y lugares particulares. Estas criaturas fueron descritas por primera vez por los aztecas. Las menciones de estas criaturas son comunes dentro de la mitología mexica, mientras que en la tradición folclórica maya (Península de Yucatán), estos elementales se conocen como Alux. Tradicionalmente, se los concibe como seres pequeños, parecidos a duendes, fuerzas elementales y guardianes de la naturaleza. Sin embargo, hoy en día, los Chaneque son descritos con mayor frecuencia como criaturas de tipo elfo, unidas a un hogar, río, arroyo, prado o parcela bien delimitada de jungla en particular.

Es difícil describir la apariencia física de un Chaneque. No solo esa forma varía según el hábitat de cada Chaneque, ya que estas criaturas están muy en sintonía con su entorno, sino que también ha habido muy pocas apariciones de tales seres. Al estar relacionados a una casa, estos seres atacaban a los intrusos, atemorizándolos para que su alma abandonara su cuerpo, que luego encerraría el Chaneque en las profundidades de la tierra. Si la víctima no recuperaba su alma a través de un ritual específico, moriría poco después. En la naturaleza, son concebidos como protectores y guardianes de su territorio. No son un problema siempre y cuando se respete la naturaleza, pero aquellos que se atrevan a provocar daños a su medio ambiente pagarán por tales acciones.

Las criaturas que aparecen en el video serían espíritus traviesos dedicados a crear accidentes menores o propagar desgracias temporales. En tales casos, la presencia de un Chaneque dentro de una casa se revela por el sutil hedor a carne podrida. A parte de esta teoría, otros creen que los humanoides que se pueden ver en las imágenes son extraterrestres invisibles, que por el motivo que sea, han acabado apareciendo físicamente.

Mientras tanto, los usuarios más escépticos han ofrecido una explicación más prosaica de lo que fue grabado por la cámara de seguridad. Dicen que las criaturas probablemente son solo pájaros que han surgido de un bosque cercano hasta la entrada de la casa a altas horas de la noche. Tampoco descartan que las anomalías sean, de hecho, simplemente unos efectos digitales, por lo que todo será un engaño muy bien elaborado.

/psg