El Presidente de Perú, Francisco Sagasti, manifestó su indignación después de que se conociera que funcionarios del Gobierno de Martín Vizcarra -incluido el ex Presidente- recibieron vacunas contra el covid-19 durante la etapa de ensayos, un hecho que salpicó también a miembros del Ejecutivo actual y que desencadenó un escándalo en el país vecino.

“Realmente me siento indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo de muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el covid-19 (…) Es realmente una cosa que todavía no alcanzo a entender ni comprender cómo es posible que algunos funcionarios no hayan tomado en cuenta ni en consideración esta situación”, remarcó el Mandatario, en diálogo con el programa televisivo “Cuarto Poder”.

En este sentido, Sagasti afirmó que “aquí hay una cosa mucho más profunda y grave que tiene que ver con la manera en la cual el presidente anterior ha tratado de justificar, de plantear y darle vueltas a algo que era inaceptable por parte de un primer mandatario”.

“En nuestro país, desgraciadamente, hemos visto el mal ejemplo. El primer mandatario es el que tiene que dar el ejemplo y el ejemplo que hemos visto es deplorable”, agregó el gobernante, quien recalcó que están trabajando para dar con todas las personas involucradas en este caso.

Es por ello que el Mandatario confirmó la creación de una comisión investigadora. “Se ha pedido información a quienes han administrado la prueba clínica y espero que en un día o dos días más tengamos toda la claridad que se requiere en este penoso caso que espero no empañe el proceso de vacunación que estamos siguiendo”, informó.

“Todo esto se hizo antes, y las decisiones sobre a quién se vacunaba y a quién no con estas dosis de donación era exclusiva de quienes administraban los ensayos clínicos. Esperemos que esto no afecte en lo más mínimo el proceso de conseguir las vacunas para nuestro país”, insistió.

En esa línea, Sagasti envió un mensaje al pueblo peruano: “Que por favor tenga confianza, estamos trabajando. Estos son hechos aislados y son hechos que se vienen arrastrando de gobiernos anteriores. Hemos deslindado con toda claridad y firmeza y tengan la seguridad de que estamos trabajando en el Gobierno, en los diferentes sectores, en el sector privado, en la sociedad civil, las organizaciones de base. Y tengan también absoluta seguridad todos los ciudadanos que quienes han estado involucrados en estos actos totalmente indebidos y fuera de lugar no tendrán un lugar en el Gobierno.

El escándalo estalló la semana pasada, luego de que el ex Presidente Martín Vizcarra revelara que tanto él como su esposa fueron vacunados durante los ensayos del fármaco de la china Sinopharm, cuando él todavía gobernaba Perú. Esto provocó la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que también lideraba la cartera en el Ejecutivo anterior.

Otra que dejó su cargo por esta polémica fue la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, tras reconocer que recibió la misma vacuna fuera de los ensayos clínicos y antes del proceso nacional de inmunización.

