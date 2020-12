El conflicto en La Araucana sigue siendo un nudo ciego para el actual Gobierno, y desde sectores cercanos a La Moneda han optado por alimentar la tesis del narcotráfico y la intervención extranjera.

Así al menos lo hizo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien en entrevista con El Mercurio denunció que “hay un colombiano vinculado al narcotráfico, se llama ‘el Paisa’, que quiere el control territorial de La Araucanía”.

De acuerdo al líder empresarial, la información está en manos de las principales autoridades del país. “Al menos tengo la tranquilidad moral de habérselo dicho a la primera y segunda autoridad del país, al Presidente, a la presidenta del Senado, de la Cámara de Diputados, a los ministros”, indicó.

Sutil, quien tiene inversiones en la región y realiza a menudo visitas a la zona, añadió que también informó al respecto a los parlamentarios de la región. Sin embargo no ha visto avances en este tema. “Oposición y Gobierno están en una rencilla y no preocupada de los problemas. Me reuní con todos los senadores la región, conocen en profundidad lo que ocurre, lo que no ha ocurrido es que se sientan a la mesa a buscar realmente una solución”, sostuvo.

El presidente de la CPC fue más allá e indicó que “los problemas de La Araucanía van escalando más y más. Hay una guerrilla uniformada con botas, equipos negros, que se desplaza por Arauco difundiendo terrorismo y miedo. Mapuches no mapuches están siendo hostigados y amenazados (..) En Arauco el control lo tienen representantes del narcotráfico”.

“Mi mayor preocupación es que el cordón umbilical de esta suerte de guerrilla deje ser el problema de las tierras y se transforme en delitos muchos vinculados al narcotráfico”, añadió.

A su juicio, las autoridades deben tomar cartas en el asunto. “Desde el retorno a la democracia, el Estado y los gobiernos de Chile han cometido dos grandes errores: pretender que este problema se soluciona desde el gobierno central y que todos los paliativos en el apoyo a la pobreza. Aquí los problemas son políticos”, sostiene.

De acuerdo a Sutil, el tema “hay que enfrentarlo de verdad, con dignidad, tierras, representación política y cultural”.

/psg