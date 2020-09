En 1863 los soldados de la Unión y la Confederación lucharon en la Batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil Estadounidense. Por lo que no es sorprendente que esté considerado como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos, ya que decenas de miles de personas (se estima que hay entre 46.000 y 51.000), perdieron la vida en la batalla de tres días, sin olvidarnos de los 5.000 caballos. Hay varios lugares conectados a Gettysburg que se dice que son paranormalmente activos. Por ejemplo, la Granja Daniel Lady, en Hanover, se utilizó como hospital de campaña para atender a los soldados confederados heridos.

Muchos de los soldados que fueron llevados al hospital resultaron tan gravemente heridos que murieron allí. Se dice que el fantasma del general Isaac Ewell y 10.000 soldados fallecidos aún aparecen en la granja y el granero. Los turistas que suben al llamado Tren Fantasma de 90 minutos a través de Gettysburg han informado que huelen humo de cigarro y han visto apariciones fantasmales de soldados en el tren o cerca de las vías. Otros lugares supuestamente embrujados alrededor de Gettysburg incluyen Devil’s Den, donde aseguran que habita una serpiente gigantesca, así como un hombre descalzo fantasmal que da indicaciones a la gente. Pero ahora, un turista ha grabado lo que parece ser figuras espectrales emergiendo del histórico campo de batalla en Pensilvania.

Los fantasmas de Gettysburg

En un nuevo e inquietante video, incluso para este 2020, un hombre de Nueva Jersey grabó lo que parecen ser dos fantasmagóricas figuras de apariencia humana en el histórico campo de batalla de Pensilvania. Greg Yuelling, de 46 años, le dijo al periódico The Sun que él y su familia decidieron visitar Gettysburg para poder ver los monumentos de la Guerra Civil. Como hemos comentado anteriormente, el lugar fue el escenario de una sangrienta batalla en julio de 1863 que cambió la guerra de manera decisiva a favor de la Unión.

Se estima que, entre 46.000 y 51.000 personas, junto con unos 5.000 caballos, perecieron en el transcurso de tres días infernales. Yuelling dijo que había escuchado historias sobre fantasmas en Gettysburg, pero no creyó nada hasta que los vio personalmente mientras viajaba en coche con su familia una noche la semana pasada.

“Estábamos conduciendo una noche y comenzamos a escuchar ruidos, escuché cosas a la izquierda y mi tío escuchó cosas a la derecha, y había niebla, pero la niebla era extraña, era como un parche, no se dispersaba”, explicó Yuelling. “Entonces vimos estas formas moviéndose en la oscuridad. Eran del tamaño de humanos, una de ellas atravesó un cañón.”

Tal como se puede apreciar en el video, dos figuras incorpóreas parecen transformase brevemente en forma humana, mientras atraviesan un cañón. Yuelling y su familia vieron los videos repetidamente para confirmar lo que observaron. Admitió que las presencias fantasmales eran emocionantes y siniestras a la vez, y cambió su forma de pensar sobre la actividad paranormal.

“Siempre cuestioné la validez de esos videos de fantasmas que ves en la televisión, siempre fui bastante incrédulo”, dijo Yueller. “Ahora creo.”

El video fue subido a YouTube, y como no puede ser de otra manera, provocó todo un revelo en las redes sociales. Los creyentes aseguraron que se trata de una de las mejores evidencias de fantasmas de los últimos años, a la vez que demuestra como los fantasmas de los soldados fallecidos en la batalla aún no han encontrado la paz, viendo como se repite la trágica historia en el siglo XXI. Además, hay que decir que esta no es la primera vez que una persona tiene encuentros con fantasmas en Gettysburg.

Durante el rodaje de la película Gettysburg en 1993, algunos miembros del equipo tuvieron un encuentro con lo inexplicable. Mientras realzaban un receso en la filmación, varios de los extras estaban descansando cuando recibieron la visita de un misterioso hombre con barba canosa, vestido como un soldado de la Unión con el rostro quemado y oliendo al azufre de la pólvora.

Él habló con ellos, y les entregó algo de munición, y luego siguió su camino. Al principio, los extras pensaron que era parte del equipo, pero cuando miraron la munición que les dio se quedaron aterrorizados, el hombre les entregó una munición auténtica de la época, un hecho que fue investigado por diversos expertos que no han podido explicar de donde apareció la antigua munición.

Si bien el video de Yuelling puede mostrar un verdadero fantasma, no todos están convencidos de que realmente muestre apariciones. Los escépticos argumentan que los ‘fantasmas’ probablemente sean un efecto de luces y sombras producidas por la iluminación de su automóvil reflejada en los cañones y distorsionada por el agua en su parabrisas. Como siempre, la polémica está servida.

