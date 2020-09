Si bien la mayoría de las personas, especialmente las generaciones jóvenes, no lo saben, Nikola Tesla es una de las mentes científicas e inventores más grandes que el mundo haya conocido. Aunque no aparece en los libros de historia, es un hombre que sentó las bases de la tecnología y el estilo de vida actuales. Pero además de todos sus inventos, Nikola Tesla fue una de las primeras personas en la Tierra que afirmó haber interceptado mensajes extraterrestres del espacio exterior. Todo, desde la radio hasta los vehículos controlados a distancia, los inventos de Tesla sirvieron de inspiración para la NASA y muchas otras agencias científicas en todo el mundo, sin mencionar que logró crear energía gratuita ilimitada hace cien años, aunque se dice que este fue el motivo por el cual la comunidad científica los desprestigiara y cayera en el olvido.

El físico estadounidense de origen serbocroata supo aprovechar la energía de los rayos; era un verdadero genio, y visualizó nuevas tecnologías mucho antes de su tiempo. Pero los inventos de Tesla fueron mucho más allá de la electricidad. Hizo descubrimientos revolucionarios como las radiocomunicaciones inalámbricas, los motores de turbina, los helicópteros, las luces fluorescentes y de neón, los torpedos y los rayos X, entre otros. Incluso afirmó haber tenido contacto con seres extraterrestres. En el momento de su muerte, Tesla poseía casi 700 patentes en todo el mundo. Entonces, cono todo este historial, es obvio que Tesla era un hombre increíblemente inteligente que se adelantó a su tiempo. De hecho, se ha dicho que sus inventos se adelantaron entre 300 y 1.000 años y es todo un hecho que el mundo estaría medio siglo por detrás de donde estamos hoy si no fuera por Tesla. Esto llevó a algunas personas a creer que él era un individuo tan único que ni siquiera era de la Tierra. Y tal vez tenían razón.

Un extraterrestre de Venus

Un documento desclasificado del FBI titulado “Boletín de sesiones interplanetarias” fue escrito el 14 de junio de 1957 y contenía algunas afirmaciones increíbles, como que Tesla era originalmente del planeta Venus (El documento completo de 64 páginas puedes leerlo aquí). Una mujer llamada Margaret Storm, que estaba escribiendo un libro sobre la vida de Tesla, recibió información a través de un dispositivo que el científico creó en 1938 para la “comunicación interplanetaria”. Supuestamente incluso tuvo contacto con la “Gente del espacio”.

“La gente del espacio ha visitado a Tesla muchas veces y nos ha dicho que era un venusiano, traído a este planeta cuando era un bebé, en 1856, y se fue con el Sr. y la Sra. Tesla en un lugar remoto de la provincia de montaña en lo que hoy es Yugoslavia”, dice el documento.

De ser cierta esta información, implicaría que Estados Unidos ha tenido un contacto cercano con extraterrestres de Venus. Pero continúa habiendo preguntas sin respuesta: ¿Por qué Tesla vino a la tierra desde Venus? ¿Por qué los seres de Venus contactaron a Tesla tantas veces? ¿Y por qué los extraterrestres revelaron la verdadera identidad de Tesla al FBI?

Comunicación interplanetaria

Dejando aparte el verdadero origen Tesla, este creía firmemente que no estábamos solos en el universo. En una entrevista a la revista Time a la edad de 75 años, el inventor dijo lo siguiente:

“Creo que nada puede ser más importante que la comunicación interplanetaria. Ciertamente llegará algún día, y la certeza de que hay otros seres humanos en el universo, trabajando, sufriendo, luchando, como nosotros, producirá un efecto mágico en la humanidad y formará la base de una hermandad universal que perdurará tanto tiempo. como la humanidad misma”.

Tesla parecía extremadamente convencido de la existencia de vida extraterrestre en otras partes del cosmos. De hecho, no mucha gente es consciente de que en 1900, mientras trabajaba en su famoso laboratorio en Colorado Springs, EE.UU., Tesla anunció haber recibido señales de radio extraterrestres. A pesar de que la comunidad científica pensó entonces que Tesla estaba loco, las señales de radio eran un concepto desconocido para cualquiera que no fuera Tesla, lo que lleva a la conclusión obvia de que el inventor no fue comprendido en su época.

Quizás uno de los temas más polémico sobre Tesla y los extraterrestres es el “satélite” llamado Caballero negro, que no fue confirmado y rastreado por investigadores de todo el mundo hasta 1932. Curiosamente, Tesla aseguró haberlo visto en 1899 mientras escuchaba misteriosos sonidos rítmicos en su receptor de radio. Además, también dijo haber registrado señales marcianas. De hecho, según la Sociedad Estadounidense de Física, Tesla concluyó que las señales misteriosas eran una comunicación extraterrestre directa.

En conclusión, Nikola Tesla no solo fue un inventor avanzado a nuestro tiempo que detectó señales extraterrestres, también fue un venusiano. Y si a esto le sumamos el hecho de que hace unos días los científicos confirmaron que la vida podría sobrevivir en lo alto de la atmósfera Venus, tenemos un coctel interesante. Puede ser que cuando llegue el momento, los astrónomos no se encuentren vida microbiana en Venus, sino una raza extraterrestre.

