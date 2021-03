El fabricante estadounidense Spike Aerospace está diseñando un avión supersónico denominado S-512 que podría volar de Londres a Nueva York en menos de dos horas, informó este miércoles The Telegraph.

Al igual que el Concorde, el avión supersónico de transporte de pasajeros operativo entre 1976 y 2003, está previsto que la nueva aeronave pueda viajar a una velocidad de 1,6 Match, es decir, a más de 1.900 kilómetros por hora, el doble que la de cualquier otro avión activo hoy en día.

Se calcula que la nueva aeronave podrá transportar hasta 18 pasajeros en rutas de unos 4.800 kilómetros, como Londres-Nueva York o Dubái-Hong Kong, en tan solo tres horas y media.

Meet the new Concorde: The supersonic jet that could fly London to New York in under two hours:https://t.co/QIWHENOa8D#Aviation #Aircraft pic.twitter.com/841IKYoYim

— SpeedBird (@SpeedBird_NCL) March 3, 2021