Como ya bien sabemos, Yazmín Vásquez renunció hace algunos días al programa «Milf», de TV+, por lo que se especula, se debería a una discusión que tuvo con Claudia Conserva, la que en primera instancia ya habría originado la partida de su colega, Renata Bravo.

Recientemente, la mujer de 45 años desclasificó con sus más de 150 mil seguidores una nueva fotografía en bikini, luego de acompañar a su hijo a la piscina.

«Quien dijo bañémonos? Tengo que reconocer que soy lo peor, acompaño a mi santi a la piscina y no soy capaz de meterme al agua jajajaja está más helá que la chachu!!! Yo no sé Ustedes pero antes podía pasar la tarde entera en el agua cuando era chica, salía morá, es más sino me sacaban no me salía, ahora soy igual pero para otras cosas hijitos jajajajjaja #toyvieja«, escribió en su publicación.

«Pura fibra»; «Muñeca❤️»; «Tremenda mina ❤️❤️!!»; «Que belleza ❤️» y «Lindaaa!!🌷🌷🌷», fueron algunos de los piropos que recibió.

Revisa otras de sus fotografías:

Original de tecache.cl

/psg