La sonda espacial estadounidense Osiris-Rex descenderá a la superficie del asteroide Bennu para recolectar muestras de suelo, informó la NASA este jueves a través de un comunicado.

La misión tomará lugar el 20 de octubre, y será el primer intento de la sonda por recuperar muestras de suelo del asteroide, que se encuentra a unos 334 millones de kilómetros de la Tierra y mide cerca de 500 metros de diámetro.

The "Countdown to TAG" media briefing starts in less than 30 minutes! Join us here as we share a few highlights from the discussion.

More details on the mechanics of sample collection: https://t.co/FObMxZE3S6 pic.twitter.com/P2ocKiZGp1

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) September 24, 2020