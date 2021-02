Hace unas semanas un hombre en Houston, Texas, fue acusado de suplantar la identidad del cantante Bruno Mars, pues a través de un perfil falso en la plataforma Instagram enamoró a una mujer de edad madura haciéndose pasar por el artista, cuya voz está detrás de grandes éxitos pop de los últimos años.

Identificado como Chinwendu Azuonwu, el hombre acusado anteriormente de lavado de dinero, ahora cometió otro delito grave en tercer grado por haber estafado a una mujer, quien le transfirió 100 mil dólares creyendo que se trataba del ganador del Grammy. Según la documentación que acusa a Azuonwu, esta jugada estaría ligada a un plan ideado entre septiembre y octubre de 2018, el cual involucró a la mujer de 63 años, residente del norte de Texas, quien denunció lo ocurrido después de saber que el perfil era falso.

La mujer relató a las autoridades que una persona entabló contacto con ella haciéndole creer que se trataba del cantante, quien presuntamente buscaba establecer a través de la red social una relación importante para ellos. El estafador fue tan astuto que le envió durante semanas fotografías donde aparece “de gira”, e incluso le prometió que dejaría el supuesto tour para reunirse con ella, por lo que la mujer se habría “enamorado de él”, y le emitió inicialmente un cheque de USD 10 mil dirigido a un presunto amigo de la banda de Mars para cubrir supuestos gastos de la gira, y dos días después volvió a hacer efectivo otro cheque por la suma de 90 mil dólares.

Este escándalo reciente no es el único en el que se ha visto envuelto involuntariamente el músico estadounidense con ascendencia boricua de 35 años, pues el año pasado fue ligado a una “teoría de la conspiración”, con el Rey del Pop.

Bruno Mars y la sangre de la realeza pop que “corre por sus venas”

Michael Jackson siempre estuvo rodeado de un halo de misterio por sus excentricidades, por su talento vocal, su original forma de bailar y por los mitos en torno a cómo fue cambiando paulatinamente su tez. Los escándalos mediáticos lo persiguieron hasta el último de sus días y más allá de su muerte: las acusaciones por abuso infantil, su enigmático rancho Neverland con un parque de diversiones particular, la relación tormentosa con su padre, los maltratos que sufrió en la niñez, la peculiar relación con su mascota, el chimpancé Bubbles, y la causa de su fallecimiento, a todo ello se le se suma una nueva teoría que lo vincula directamente con el cantante Bruno Mars.

Fallecido el 25 de junio de 2009 a causa de un paro cardiorrespiratorio, el Rey del Pop se ha convertido en tendencia en las redes sociales, pues diversos usuarios han difundido una hipótesis que se centra en evidenciar el posible parentesco que tendría el integrante de la famosa familia Jackson con el intérprete Bruno Mars, de 34 años.

Con un análisis que desmenuza esta teoría, un usuario de Twitter compartió las supuestas evidencias que aseguran que Michael Jackson y Bruno Mars, además de compartir un talento musical destacable y un estilo similar en sus composiciones, podrían estar unidos por la sangre familiar.

La teoría se viralizó y comenzó a tomar fuerza sobre todo por el hecho de que en algún momento Jackson reveló que tenía un hijo que no había reconocido y de quien se negaba a dar mayor información de su paradero, con la finalidad de protegerlos a él y a su madre de un seguro acoso por parte de la prensa. Dicho hijo sería el fruto de la relación de Michael con Billie Jean, quien inspiró la canción “Billie Jean”, que versa sobre su posible descendencia.

El usuario José Hernández menciona en su popular hilo de Twitter que el nombre real de Bruno Mars es Peter Gene Hernández, y atribuye este nombre a que el personaje infantil favorito de Michael Jackson siempre fue Peter Pan, de quien incluso el cantante tenía varias estatuas en su rancho y, como él, se consideraba un niño eterno; además, señala el notable parecido físico que ambos cantantes tienen y el reconocido talento para la música, que, asegura, heredó de quien iniciara su trayectoria a principios de los años 70 como parte de la banda The Jackson 5, que conformó junto con sus hermanos.

Además de ciertos rasgos faciales compartidos, como el color de la tez, el pelo ensortijado y la estatura, la tesitura vocal, las notas que los dos llegan a alcanzar y la cadencia al bailar también podrían ser indicadores de una relación de lazos familiares entre ambas figuras, según la teoría difundida.

Otro dato mencionado refiere que Bruno Mars fue firmado por el sello discográfico de Michael Jackson durante el mismo año en que se dio a conocer la noticia del fallecimiento del cantante de “Dangerous” y “Black or White”, además de que la fallecida superestrella del pop fue un gran amigo del supuesto padre de Mars, quien estuvo presente en el funeral; tiempo después se difundió que el mencionado hijo mayor de Michael había estado presente en su funeral, aunque no se dio a conocer su identidad, razón suficiente para levantar suspicacias.

En la teoría también se menciona que un productor fue despedido del sello discográfico al día siguiente de que éste confirmara que el intérprete de “Just the Way You Are” y “Looked Out of Heaven” en efecto es hijo del fallecido cantante.

Bruno Mars comenzó sus pininos en el mundo de los escenarios en 1990, imitando a otro rey de la música: el precursor del rock ‘n roll Elvis Presley, por lo que su vínculo con las figuras emblemáticas del mainstream musical no se lee tan descabellado.

/psg