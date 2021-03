The Big Boss lanzó el pasado viernes el sencillo ‘Problema’, y habló sobre su ansiedad y cómo le afectó físicamente: “Llevaba tres décadas sin parar, y entonces hacer una pausa me causó ansiedad. Yo no entendía, y comiendo, comiendo y comiendo… de pronto 50 libras de más”.

“Me dije: hay que hacer un alto y ponerme pa’ la salud. Antes de lanzar ‘Problema’ estuve enfocado en eso, en bajar de peso, estar concentrado en mi salud 100 por ciento”, expresó Daddy.

