Han pasado algunos días desde el lanzamiento de iOS 14 para iPhone y iPadOS 14 para iPad, pero Apple ya ha tenido que lanzar una nueva actualización. Y todo, por algunos errores que estaban sacando de quicio a los usuarios.

iOS 14 es una de las versiones que más cambios introduce de la historia del sistema, y se nota. Algunos cambios han sido muy bien recibidos por los usuarios, como la llegada de los widgets a la pantalla de inicio, algo que nos permite personalizar nuestro iPhone como nunca y ha despertado una locura.

Otras novedades, como la biblioteca de apps o las mejoras en la privacidad, con la introducción de un punto que sale en el iPhone cuando una aplicación está accediendo a la cámara o al micrófono, también han sido bien recibidas.

Nuevo iOS 14.0.1

Pero aunque iOS 14 vaya camino de convertirse en un lanzamiento exitoso, no es menos cierto que ha sido imperfecto. Ya sea por las prisas en introducir los cambios o por el anuncio de lanzamiento que pilló desprevenidos a los propios desarrolladores de apps, iOS 14 tiene muchos bugs.

Ahora Apple ha lanzado iOS 14.0.1, una versión que como su número indica, no es un gran cambio respecto a iOS 14. No esperes encontrarte grandes cambios, ya que todas las novedades se centran en arreglar los problemas introducidos en la última versión.

Esto es una buena noticia si eras uno de los afectados. Para actualizar el iPhone, sólo tenemos que abrir Ajustes, entrar en “General”, y en “Actualización de software”. El iPhone buscará la actualización automáticamente y nos dará la posibilidad de “Descargar e instalar”. No tardará mucho ya que no es una actualización grande.

Soluciona problemas de iOS 14

Entre los problemas resueltos se encuentra uno muy molesto que afectaba a la nueva función que permite cambiar el navegador y la app de correo que se usan por defecto. Gracias a eso podemos, por ejemplo, usar Gmail como correo por defecto en iPhone.

Sin embargo, si ya lo has cambiado puede que te hayas dado cuenta de que el iPhone pierde esta configuración cuando reiniciamos el móvil. En efecto, los cambios no se guardan. iOS 14.0.1 cambia esto y ya no tendremos que cambiar las apps por defecto constantemente.

Esta actualización también soluciona un problema que hacía que el iPhone no se conectase a la red WiFi, además de otro que hacía que no pudiésemos mandar correos con determinadas apps. Por último, los usuarios de iPhone 7 y iPhone 7 Plus se quejaron de que no se veía la vista previa de las fotos que tomaban, y eso se ha solucionado.

