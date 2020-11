Daniela Nicolás, quien representaba a la comuna de Copiapó, fue elegida Miss Universo Chile 2020 y, de esta manera, representará a nuestro país en la próxima edición del certamen internacional, que se llevará a cabo el primer trimestre del próximo año.

En el evento, que se llevó a cabo de manera virtual, la intérprete que participó en teleseries como Gemelas y Mamá Mechona, se quedó con el triunfo entre ocho finalistas que clasificaron a la instancia final, lueog de que en una primera etapa contaran con 17 finalistas.

La también estudiante de Periodismo de 28 años logró vencer en la última etapa a Sofía Depassier (Miss Comunidad Extranjera), Karina Pérez (Miss Ovalle) y Romina Denecken (Miss Colina).

En su discurso en la final de Miss Universo Chile, Daniela Nicolás expresó que “vivimos en una época en la que abrazamos la diversidad. Culturalmente, siempre nos han dicho lo que tenemos que ser o hacer, pero hoy hemos reescrito esto en base a a un lenguaje inclusivo donde todos somos partícipes”.

“Para mí, haber participado en este concurso me enseñó que puedo ser quien yo quiera ser, independiente de mis dificultades o de esas voces que me decían ‘no, tú no puedes participar por tus capacidades físicas o por estos supuestos estándares de belleza’, y es exactamente por eso que yo estoy aquí, porque quiero demostrar a través de mis diferencias que eso no nos hace menos capaces, al contrario, ser distintos es una herramienta maravillosa en la que nosotros podemos jugar a nuestro favor”, dijo.

En esa misma línea sostuvo que “yo debo ser Miss Universo porque quiero poder transmitir esto en una plataforma tan grande y, además, poder inspirar a todas esas personas que cuando me vean, sepan que cuando alguien les diga que no pueden hacer algo, no lo crean. Porque cuando uno quiere, siempre es posible”.

