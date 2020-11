El ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, realizó un polémico tuit donde hace referencia al dramático caso de un padre que tuvo que caminar 5 kilómetros con su hija enferma de cáncer en brazos en medio de las cuarentenas impuestas por el gobierno de Alberto Fernández.

Se trata de una conmovedora imagen con un fondo en blanco donde se ve una ilustración de un padre que lleva en brazos a su hija enferma de cáncer.

Milagros Jiménez, de 12 años, tiene un tumor en la pierna izquierda con el que lucha desde hace cinco años. En 2016, la menor fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída.

Según relata Infobae, la policía detuvo a la niña junto a su familia en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero para un control policial y no la dejaron pasar porque no llevaban un permiso para circular en medio de la cuarentena. Diego, el padre de la menor, no lo pensó dos veces. Tomó a su hija en brazos y decidió caminar cinco kilómetros para poder llegar a destino.

“La decisión que tomé fue porque tuve que esperar mucho. Pasaban 20 minutos, 40 minutos, pasó una hora y no me daban solución. Y ella estaba muy desesperada. Era una crisis. No me quedó otra que cargarla y llevarla”, explicó el papá de la niña, Diego Jiménez.

“Lo que le hicieron no tiene perdón. No nos dejaban pasar porque nos pedía el permiso de circular. Y no sacamos el permiso para circular. Pero él nos decía que teníamos que tener orden para pasar de Santiago a Tucumán para llevar a mi hija para su tratamiento”, señaló Carmen, la madre de la menor.

“Esta cuarentena eterna no es sana, tenemos que normalizar el país”, criticó el ex presidente Mauricio Macri a principios de octubre en relación al extenso periodo de confinamiento que ha pasado el país trasandino por la pandemia.

/psg