Son muchos los que se preguntan cómo se construyó el monumento prehistórico Stonehenge, Reino Unido, sin conocimientos avanzados de ingeniería ni herramientas sofisticadas. Esta misma pregunta ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual durante siglos. Stonehenge tardó casi 1.500 años en construirse y se cree que se erigió entre el 3.000 y el 2.000 a. C. La construcción de Stonehenge consta de losas de arenisca sarsen excavadas en canteras locales de Salisbury, mientras que otras rocas de piedra azul más pequeñas pertenecen a más de 300 kilómetros de distancia del lugar ¿Cómo pudieron estos pueblos neolíticos transportar rocas de 4 toneladas de roca a una distancia tan grande?

Dado que no hay una respuesta definitiva a cómo Stonehenge fue diseñado por estos pueblos neolíticos, expertos como el autor suizo Erich von Däniken defienden que Stonehenge fue construido por seres extraterrestres con conocimientos superiores de ciencia e ingeniería que llegaron a la Tierra hace miles de años, compartiendo su experiencia con las primeras civilizaciones neolíticas. Däniken sugirió que la creación de Stonehenge en el período neolítico era un modelo de nuestro sistema solar, que servía como calendario solar y lunar. Y también se dice que el enigmático lugar sirve como un identificador de que el planeta está habitado con vida avanzado para civilizaciones extraterrestres. No sabemos si realmente esta es la explicación para la construcción de Stonehenge, pero lo cierto es que durante décadas ha habido innumerables avistamientos OVNI en el lugar, como el ocurrido recientemente.

Misterioso objeto cerca de Stonehenge

Mientras que el mundo entero se pregunta qué es el misterioso monolito de metal hallado en Utah, ahora un misterioso video que muestra un OVNI volando hacia Stonehenge se ha vuelto viral en Internet. Al parecer, el video fue grabado por un hombre llamado Tash Minto y su pareja Tony Waterhouse mientras conducían por la carretera A303 a las afueras de Mere, Wiltshire, el 31 de octubre de 2020.

El OVNI era un disco circular plano con una luz muy intensa de color blanca, y Tash no se lo pensó dos veces, sacó su teléfono y grabó el sorprendente avistamiento. Ambos testigos presenciales también revelaron que el misterioso objeto volador no identificado se movía hacia Stonehenge. Tash explicó que el OVNI simplemente desapareció de su vista sin dejar ningún rastro de su presencia.

“Salió de la nada y desapareció con la misma rapidez”, dijo Waterhouse al diario británico Daily Star.

Tanto Minto, especialista en marketing, como Waterhouse han buscado desesperadamente una explicación lógica y racional al enigmático avistamiento, con teorías que van desde drones, una broma e incluso la luna. Pero no han descartado que sea de origen extraterrestre.

“Tony siguió mencionando que era como los Expedientes X y le dije que se detuviera porque no parecía natural”, continuó explicando Minto. “Soy un gran admirador de la naturaleza y esto no parecía provenir de nada como el sol o la luna, era como si fuera algo artificial. Tony dijo que definitivamente eran hombrecitos verdes. Personalmente, creo que si están ahí fuera, no serán muy pequeños. Creo que serán gigantes”.

A medida que el video del misterioso objeto sobre Stonehenge se volvía viral en las redes sociales, muchos internautas afirmaron que este avistamiento es otra prueba de la existencia extraterrestre en nuestro planeta y de cómo estos utilizan antiguos monumentos para desplazarse a través de los mundos. Incluso otros usuarios dijeron que su presencia en la Tierra es por otra razón muy diferente. El 12 de noviembre el gobierno británico permitió la construcción de un controvertido túnel de carretera bajo Stonehenge.

El secretario de transporte descartó la recomendación de los inspectores de planificación y aprobó una orden de consentimiento de desarrollo que permitirá que la carretera A303 se convierta en un túnel de doble calzada debajo del monumento histórico.

Druidas, activistas ecologistas y arqueólogos acogieron la decisión con consternación. Hubo advertencias de que razas extraterrestres viajarían de todo el universo para protestar contra el proyecto. Y parece ser que ha sido así, ya que este nuevo avistamiento podría demostrar como los extraterrestres están en contra de que toquen su valioso portal.

