Maddox, uno de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, arremetió contra su padre durante el juicio de divorcio y custodia entre la famosa ex pareja de Hollywood. Entre comentarios no tan gratos para el actor, el joven anunció que tiene intenciones de eliminar por completo el apellido “Pitt” de su nombre.

No obstante, a pesar de la iniciativa de Maddox por deslindarse completamente de cualquier relación con su papá, fuentes revelaron a Us Weekly que esta decisión es algo con lo que Angelina no está de acuerdo. Asimismo, el pasado 12 de marzo, Angelina presentó nuevos documentos ante la corte en donde ofrece “pruebas y autoridad” en apoyo a la presunta violencia doméstica que Brad Pitt ejerció hacia su familia durante los dos años que estuvieron casados.

Por lo que en la actualidad, la ex pareja que tiene 7 hijos: Maddox de 19; Zahara, 16; Pay, 17; Shiloh, 14 los gemelos Knox y Vivienne de 12, continúa con la disputa legal de la custodia de los menores.

| Él no usa a Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa a Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya

Cabe recordar que todas estas fricciones entre Maddox y Brad Pitt se remontan a 2016, un poco antes de que Angelina Jolie comenzara a realizar los trámites de divorcio con el actor. Pues, una de las causas por las que se supuso que habían originado la ruptura, fue debido a una violenta disputa entre Jolie, Brad y su hijo.

El hecho ocurrió el miércoles 14 de septiembre de dicho año, cuando la familia retornaba en un jet privado a Los Ángeles luego de una estadía en Francia. Allí, los relatos de cómo ocurrió el supuesto “abuso físico” son variados, pero concluyen en los mismo: Pitt habría golpeado al mayor de sus hijos, Maddox, de 15 años.

Según consigna el portal TMZ, las versiones varían según el testigo que las cuente, aunque todas son concluyentes acerca del accionar del multipremiado actor. La primera de ellas refiere a que el menor se interpuso entre ambos en defensa de su madre cuando estos comenzaron a discutir apenas el avión despegó. Esto habría enfurecido a Pitt, quien arremetió contra su hijo. En ese momento, Angelina intentó bloquear la embestida, sin lograrlo, aparentemente.

La segunda de las versiones, en cambio, dice que el ataque de furia del artista se produjo como consecuencia de la conducta de Maddox en la aeronave. El adolescente habría comenzado a hacer de las suyas y que esto provocó la reacción de su padre. Otra de las versiones indicaría que Brad Pitt habría golpeado a su hijo, pero sin intención.

Después del incidente, el actor fue absuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, tras no poder constatar el hecho, que supuestamente había sucedido durante una discusión con su hijo Maddox.

Junto con el testimonio de Jolie por violencia doméstica hay un documento separado que presenta el testimonio de los hijos menores de la ex pareja. Ante esto, el tribunal está buscando el permiso de la ex pareja para que Shiloh, Knox y Vivienne testifiquen en el caso de su divorcio.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en mi recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes”, afirmó la actriz y directora estadounidense en una entrevista concedida el año pasado a la revista Vogue.

