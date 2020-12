El ministro de Defensa, Mario Desbordes, indicó que está 100% dedicado a trabajar con su cartera, y que no ha desarrollado actividades políticas en las últimas semanas, pese a que ha sido nombrado como un eventual candidato a la Convención Constitucional.

“No tengo actividad política, no me junto, no veo conferencia de prensa, estoy dedicado a trabajar con las Fuerzas Armadas (…) Sigo trabajando hasta que converse con el presidente y vemos si salgo o no, no lo descarto, pero no por ahora”, sostuvo.

Desde hace varias semanas, el nombre de Desbordes ha sido postulado por dirigentes de Renovación Nacional para ser precandidato presidencial y liderar la campaña a las próximas elecciones de constituyentes y municipales, para lo cual tendría que abandonar el gabinete.

La semana pasada incluso, el presidente de RN, Rafael Prohens, indicó que le pedirán a Desbordes que liderarán la campaña municipal del partido, una vez que abandone el Gabinete.

Desbordes llegó en julio al gabinete, tras asumir como ministro de Defensa y renunciar a su banca de diputado, luego de la aprobación del primer retiro del 10% de los fondos de pensiones.

/psg