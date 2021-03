Sharon Stone, una de las actrices más emblemáticas de la industria del cine, ha llamado la atención de la esfera pública debido a que ha decidido recordar sus experiencias vividas en la producción de “Bajos Instintos”. Sus recuerdos quedarán plasmados en “The Beauty of Living Twice“, una obra autobiográfica.

En un extracto publicado en la revista Vanity Fair, la actriz afirmó que le dijeron que se acostara con una coprotagonista para desarrollar química entre ambos. “Hice que un productor me trajera a su oficina, donde tenía bolas de leche malteada en un pequeño recipiente tipo cartón de leche debajo del brazo con el pico abierto”, sentenció.

“Caminaba de un lado a otro en su oficina con las bolas cayendo del pico y rodando por todo el piso de madera mientras me explicaba por qué debería follarme a mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en la pantalla”, añadió. No nombró al productor que le ofreció tales instrucciones, pero solo cuatro productores figuran en IMDb : William S. Beasley, Louis D’Esposito, Mario Kassar y Alan Marshall.

El representante de Stone y Kassar se negaron a comentar al respecto y no se pudo contactar a Marshall y Beasley y D’Esposito, quienes no respondieron a la solicitud de comentarios de Fox News.

Los representantes de Michael Douglas, en tanto, tampoco respondieron las consultas de los medios. Stone no reveló adem{as a qué coprotagonista se hacía referencia en el consejo, pero su personaje tiene relaciones sexuales con varias personas, incluido el personaje de Douglas. Stone le dijo al productor: “Era mi trabajo actuar y así lo dije”.

De igual forma, habló sobre la escena ahora vil y muy reveladora de la película en la que descruza las piernas mientras está sentada en una silla, mostrando lo que está debajo de su vestido.

“Después de rodar Bajos Instintos me llamaron para verlo. No solo con el director, como era de esperar, dada la situación que nos ha dado una pausa a todos, por así decirlo, sino con una sala llena de agentes y abogados, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con el proyecto “, declaró Stone. “No podemos ver nada, solo necesito que te quites las bragas, ya que el blanco refleja la luz, así que sé que tienes puestas las bragas”, fueron las palabras que le dijeron a la actriz.

Stone confesó que, en un impulso de enojo, logró darle unas cachetadas al director Paul Verhoeven.

Aunque la estrella se ha permitido deshacerse de algunas de sus inseguridades en los últimos años, todavía intenta mantener su cuerpo en buena forma. Como no pudo ir al gimnasio durante la pandemia de COVID-19, le dijo a The Telegraph que había establecido un régimen de ejercicios en la casa.

La talentosa actriz aseguró que es disciplinada acerca de mantener su físico en forma. Su rutina de ejercicios consiste en hacer “30 sentadillas al día y levantar estas bolas de plomo de 3 kilos cuando veo televisión, solo porque no puedo ir al gimnasio en estos días”, afirmó la protagonista de “Bajos instintos”.

Con años frente a las cámaras y pese a los intentos de Hollywood por ponerse a la altura de los nuevos tiempos, para Sharon Stone algunas cosas no han cambiado nada en el meca del cine. La belleza y juventud eterna son todavía requisitos indispensables a cumplir para poder formar parte del mundo del entretenimiento, según una de las mujeres que llevó la etiqueta de sexy symbol casi toda su carrera.

/psg