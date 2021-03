El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció este jueves que las personas que sean escogidas como vocales de mesa para las elecciones del próximo 10 y 11 de abril podrán ser vacunadas a partir de la próxima semana, una vez que tengan los detalles de los elegidos.

Durante el balance del avance del covid-19 en el país, el secretario de Estado explicó que una vez que “el Gobierno ha decidido para dar mayor seguridad al proceso eleccionario de abril iniciar la próxima semana la vacunación de los y las vocales de mesa”.

Paris sostuvo que esa decisión se justifica debido a que esas personas “cumplen una labor tan importante en nuestro proceso democrático”. Asimismo, señaló que anunciarán el detalle del proceso una vez que reciban los datos del Servicio Electoral, que este lunes dará a conocer a los seleccionados.

“Nosotros pensamos que en colaboración con el Servel vamos a recibir las listas de los vocales de mesa y obviamente que trataremos de vacunar a todos los que voluntariamente quieran vacunarse. Son 44 mil mesas y aproximadamente son 5 vocales por mesa, por lo tanto, son 220 mil vocales los que tendríamos que vacunar”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “sin embargo, estamos bastante seguros de que muchos de aquellos que serán vocales ya han sido vacunados. Esto va a estar dirigido al grupo de vocales que aún no son vacunados por edad o comorbilidad. Por lo tanto, no tenemos la cifra exacta de los que aún no han sido vacunados”.

En cuanto a las dudas sobre si la vacuna alcanzará a hacer efecto antes de los comicios, el titular del Minsal respondió que “ya hay estudios que demuestran que con la primera dosis hay una respuesta inmunitaria. De hecho, ayer la Universidad Católica presentó los resultados de un estudio hecho con Coronavac”.

“Después de la segunda dosis y después de 14 días, obviamente se observa una respuesta inmunitaria mucho más satisfactoria. Pero si tenemos la oportunidad de iniciar la vacunación en estas personas que hacen un sacrificio, que están dos días trabajando para poderlas proteger, creo que vale la pena vacunarlas”, subrayó.

/psg