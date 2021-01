Los rumores siguen creciendo y el divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West sería prácticamente un hecho. Los famoso han estado separados desde hace algunos meses, no portan sus anillos de compromiso e incluso el sitio Page Six, señaló que Kim ya contrató a Laura Wasser, abogada que ha representado a celebrities como Angelina Jolie, Johnny Depp, y Britney Spears, en sus respectivas separaciones.

El rapero de 43 pasó las fiestas de fin de año en su rancho de Wyoming, en lo que habría sido un pedido de Kardashian para tomar distancia y empezar a preparar el trámite del divorcio.

Kim habría tenido suficiente este año tras varios escándalos por parte del cantante, con su intento de postularse a la presidencia estadounidense, en un mitin la humilló y exhibió al revelar que ella tenía en mente abortar a la primera hija de la pareja, North, al validar su postura política sobre el aborto.

El comportamiento errático de West que derivó en su diagnóstico de trastorno bipolar. En su primer acto de campaña, en Charleston, Carolina del Norte, se lo vio más errático que de costumbre. Apareció ante el público con un chaleco antibalas que tenía la leyenda “Seguridad” y un 2020 afeitado en su cabeza.

Con un comportamiento cada vez más extraño, el músico acusó a su esposa y a la madre de ella de de querer encerrarlo en un manicomio, en lo que consideró un acto de racismo. Entonces, Kim pidió comprensión para su marido, al explicar su condición psicológica, sin embargo ya no estaría más dispuesta a soportar el comportamiento de West.

La fortuna de Kanye

En abril, Kanye fue foco de atención luego de que la revista Forbes le dedicara un artículo para anunciar su nuevo estatus como billionaire (milmillonario), con una fortuna estimada en 1.3 mil millones de dólares.

La publicación habría surgido a partir de una queja del mismo artista al no ser considerado en la lista de milmillonarios de la revista, por lo que él mismo se encargaría de entregar su información financiera para el cálculo de sus ganancias.

Sin embargo, tras la estimación de la revista, West arremetió en contra la revista económica y les reprochó que “no son mil millones. Son 3.3 mil millones (los que tengo), nadie en Forbes sabe contar”, reprochó al autor de la publicación.

Y es que sus incursiones en el mundo de la moda con Yeezy L.L.C., Yeezy Apparel L.L.C. y Yeezy Footwear L.L.C. le habrían reportado 50 millones de dólares cada una, y con sus acuerdos de colaboración con Adidas y Nike se habría embolsado entre 30 y 75 millones, según se ha hecho eco el periódico New York Post. El músico también tiene participaciones en otras empresas diferentes, incluyendo ocho que le han generado más de cinco millones de dólares en beneficios cada una durante el último año.

Sin embargo el medio experto en economía, defendió su estimación basada en los datos proporcionados por el artista al considerar no sólo las ganacias, sino las deudas y falta de liquidez en los activos, entre otros aspectos.

“La agresiva autoevaluación de 3 mil millones de West se basa claramente en la idea de que el negocio es infinitamente portátil. No lo es”, apeló la publicación.

¿Cuánto tiene Kim?

El pasado 30 de junio, Kanye West anunciaba orgulloso y a bombo y platillo en su perfil de Twitter que su esposa, la estrella de TV, Kim Kardashian, había superado la barrera de los mil millones de dólares de ganancias.

“Estoy tremendamente orgulloso de mi preciosa esposa Kim Kardashian West por convertirse oficialmente en multimillonaria. Has superado las tormentas más locas y ahora Dios brilla sobre ti y sobre nuestra familia. Me sentía tan bendecido por la vida. Te queremos”, escribía el 30 de junio junto a una foto de tomates y rosas, en un mensaje que acumula casi 150.000 Me gusta.

Sin embargo, Forbes volvió a bajar las estimaciones de la pareja y recalcar que no son tan multimillonarios.

La noticia saltó porque la estrella, de 39 años, vendió una parte de su línea de belleza, llamada KKW, a una de las multinacionales más poderosas del sector, Coty.

Kardashian anunció a finales de junio que había firmado un acuerdo por el que vendía una participación del 20% de su compañía a esta empresa por 200 millones de dólares, más de 178 millones de euros, lo que implicaba que la marca, que creó hace solo cuatro años, ya está valorada en unos 1.000 milllones de dólares, más de 890 millones de euros. Además, la empresaria y Coty no sólo fabricarán maquillaje, como hasta ahora, sino que desarrollarán líneas de uñas o de cabello, hasta ahora inexploradas.

Pero una cosa es la marca y su valoración y otra cosa muy distinta es la posible fortuna que pueda tener Kardashian. Forbes especificó que la marca puede rozar los mil millones de dólares pero en el tercer trimestre fiscal de 2021, no en este momento.

Además, Kim posee el 72% de las acciones de la misma, no el 80% que resta después de venderle el 20% a Coty. Es su madre y manager, Kris Jenner, quien tiene el 8% de la misma, por lo que parece lógico que la fortuna de la todopoderosa jerarca del clan también crecerá, gracias a los acuerdos y las ventas que proporcionará Coty.

¿Cuánto se repartirán?

Se ha estimado que gracias a un acuerdo prenupcial de la pareja, la socialité recibirá un millón de dólares por cada año de matrimonio hasta llegar a un tope de 10 millones dólares.

La mansión que la pareja posee en Bel Air, así como todos los regalos y joyas que el cantante le dio a la empresaria durante su matrimonio también se las quedaría ella.

Toda las ganancias que Kardashian llegue a generar por sus negocios no serán divididos entre los esposos.

West nombró a Kardashian en una de las pólizas de seguro de vida que tiene, valorada en 20 millones de dólares, como beneficiaria de por vida, incluso si llegaran a separarse.

La pareja no creó acuerdos respecto a la custodia de sus hijos a pesar de que ya tenían a una hija, North, cuando consumaron su matrimonio, no está claro que con tres hijos más la suma vaya a cambiar.

