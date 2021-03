Los ovnis han fascinado y desconcertado a la gente durante décadas. Mucha gente está convencida de que no solo los extraterrestres están visitando la Tierra, sino que los gobiernos han perpetuado una conspiración global ultrasecreta para encubrirla. Dejando a un lado la teoría de la conspiración, ha habido innumerables informes de ovnis a lo largo de las décadas, y algunos de ellos se destacan como especialmente importantes. El primer informe de un “platillo volante” se remonta solo a 1947 cuando un piloto llamado Kenneth Arnold informó haber visto nueve objetos similares a bumeranes en el cielo.

Otro famoso avistamiento de ovnis ocurrió cerca de Phoenix, Arizona, en marzo de 1997, cuando se informó de una serie de luces brillantes en el cielo nocturno. Aunque la versión oficial fue que los militares lanzaron bengalas sobre un campo de pruebas, la gran mayoría descartaron la explicación del gobierno sobre las luces e insistieron en que fue le mayor y más importante avistamiento OVNI de toda la historia. Desde entonces, se ha informado de una gran cantidad de avistamientos de misteriosos objetos voladores, como el ocurrido recientemente en Wichita, Kansas, EE.UU.

OVNI sobre Wichita

Lo que parece ser un avistamiento masivo de ovnis ocurrió en la ciudad de Wichita, Kansas, a principios de este mes de marzo, provocando un revuelo entre los cientos de testigos que lo presenciaron. Según informó la televisión local KAKE News, el incidente tuvo lugar el jueves 4 de marzo por la tarde y generó cientos de informes de testigos desconcertados. Aunque varias personas lograron grabar en video el OVNI y compartirlo a través de las redes sociales, lo cierto es que bastante difícil discernir el misterioso objeto en el cielo.

Los testigos informaron haber visto un objeto brillante moviéndose rápidamente, y aseguraron que no era un avión. Uno de los videos más difundidos fue grabado por Mike Marler, presentador del podcast “Stonked Podcast”. Marler compartió las imágenes en las redes sociales ese mismo día. Y a partir de ahí, comenzaron las especulaciones sobre el origen de lo él y tantos otros habían presenciado. Casi de inmediato, algunos sugirieron que podría tratarse de un avión con una pancarta publicitaria de la cadena de comida rápida Arby’s, lo que llevó a algunos a especular que quizás el objeto blanco que se ve en las imágenes de Marler podría ser el sol reflejado en la pancarta.

“Así que estoy conduciendo de regreso a casa después del almuerzo, y noté algo en el cielo realmente brillante”, dijo Marler a KAKE News. “Fue sorprendente porque vivimos en Wichita. Vemos aviones todo el tiempo. Estamos cerca del aeropuerto. Pero definitivamente fue diferente. Los rumores son de que era un avión publicitario de Arby, lo cual, ya sabes, la lógica apunta a eso. Pero fue muy rápido, fue realmente brillante y vívido, y luego simplemente desapareció”.

En un intento de resolver el misterio, KAKE News envió al periodista Eli Higgins a sobrevolar la ciudad en un pequeño avión. Sin embargo, para cando llegó al lugar, el objeto ya no estaba.

“No vimos nada anormal durante el vuelo y el control de tráfico aéreo no indicó nada inusual”, explicó Higgins.

¿Un avión de la NASA?

Pero aquí no acaba todo. Debido a que los residentes no se creyeron la posibilidad de que fuera un avión publicitario, otra explicación que surgió inesperadamente fue que Marler y otros cientos de testigos vieron el avión de carga ‘Super Guppy’ de la NASA. El Aero Spacelines Super Guppy es un avión grande que se utiliza para transportar cargas voluminosas, algo que le da una forma extraña en comparación con otros aviones. Casualmente, los registros de vuelo muestran que tal avión había despegado de la cercana Base de la Fuerza Aérea McConnell el mismo día del avistamiento. Según informó la cadena de televisión KWCH, los registros de vuelo mostraron que el ‘Super Guppy’ salió de McConnell hacia Arizona, aterrizando en el Aeropuerto Williams Gateway antes de volver a despegar hacia Palmdale, Arizona.

Pero lo que los medios no esperaban es que otras muchas personas compartieran el avistamiento en las redes sociales, poniendo en duda la explicación del ‘Super Guppy’.

“Ayer por la mañana [4 de marzo], aproximadamente a las 5:35 am, mi marido y yo nos dirigíamos al trabajo cuando vimos una larga luz cilíndrica en el cielo”, comentó Loretta Nottingham en el video de Marler. “Viajaba de suroeste a noreste. NO ERA un avión. No se parecía a nada que habíamos visto antes. Cuando cruzó la autopista frente a nosotros, se puso súper brillante y luego simplemente desapareció. Primero lo vimos justo al norte y al oeste de Ottawa [Kansas] y lo vi por última vez al sur y al este de Lawrence [Kansas]. Se lo mencioné a mi hijo y a las 5:23 de esta mañana me llamó y dijo que encendiera KAKE News. Me contó sobre el avistamiento en Wichita e instantáneamente me dio escalofríos. La única diferencia entre tu avistamiento y el nuestro es que estaba oscuro cuando lo vimos y por lo tanto estaba iluminado».

Ottawa está aproximadamente a 240 kilómetros al noreste de Wichita, en dirección opuesta a la trayectoria de vuelo del Super Guppy, lo que, combinado con el momento del avistamiento, parece descartar que el OVNI de Kansas se el vehículo aéreo de la NASA. Si bien los más escépticos pueden considerar que el video de Marler podría ser explicado por el Super Guppy, el testimonio de cientos de personas demuestra todo lo contrario.

/psg