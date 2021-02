Según los últimos datos disponibles, el famoso asteroide llamado Apofis, en honor al antiguo dios egipcio del caos, está ganando velocidad a medida que se dirige hacia la Tierra. Esta peligrosa roca espacial, denominada Apophis 99942, es del tipo Atón, asteroides que efectúan trayectorias orbitales interiores a la terrestre, por lo que mantienen su recorrido dentro del que ejerce la Tierra. Fue descubierto por primera vez en 2004 por investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái.

Lo han estado siguiendo desde entonces y predijeron las fechas de su acercamiento a la Tierra. Inicialmente se creyó que Apofis no representaba una amenaza para la Tierra. Pero eso está a punto de cambiar. Expertos e investigadores se preguntan por qué el ‘dios del caos’ no apareció en 2020. Hasta ahora, tanto el 2020 como este año han sido un desastre y algunos consideran que el impacto de un asteroide habría sido un buen desenlace. También hay que decir que, aunque el asteroide está acelerando, no se acercara peligrosamente a nuestro frágil planeta hasta dentro de unos años más. Eso sí, el próximo mes de marzo nos hará saber que no se ha olvidado de nosotros.

Una visita rutinaria

Apofis, el dios egipcio del caos y la oscuridad está de nuevo en los alrededores. En realidad, es solo un asteroide gigante que lleva el nombre de la antigua deidad serpiente demoníaca, y se está acercando a nuestro planeta. Conocida previamente por su designación provisional 2004 MN4, la roca espacial es más ancha que tres campos de fútbol y, en un momento, los científicos estimaron que tenía alrededor de un 3 por ciento de probabilidades de impactar contra la Tierra durante su aproximación en 2029.

Una probabilidad del 3 por ciento de impacto puede parecer bastante insignificante, pero cuando se trata de asteroides y otros objetos cercanos a la Tierra, especialmente uno tan grande como Apofis, esa es una probabilidad terriblemente alta. En contexto, Apofis podría tener aproximadamente 10 veces el tamaño del meteoro que explotó en la atmósfera sobre Rusia en 2013, enviando ondas de choque que rompieron miles de ventanas de edificios y provocando miles de heridos.

El ‘dios del caos’ se acercará el 5 de marzo de 2021. Si bien esta vez permanecerá más de 40 veces más lejos que la luna, será lo más cercano que estemos de Apofis entre ahora y 2029, y los astrónomos quieren aprovechar la oportunidad de estudiar un poco más de cerca al potencial destructivo de la roca espacial. Los astrónomos profesionales ya apuntan con sus telescopios a Apofis, pero también se anima a los científicos amateurs que observen la gran roca.

“Con la desaparición del telescopio de Arecibo, se ha vuelto más difícil medir con precisión la posición de los asteroides durante un sobrevuelo”, explica Franck Marchis, astrónomo senior del Instituto SETI y director científico de Unistellar, a space.com.

Los científicos utilizarán el acercamiento de este año como una especie de prueba para el gran día de 2029, que será una oportunidad histórica para observar de cerca, nunca mejor dicho, a un verdadero destructor cósmico. Hay que decir que en este momento, los científicos han descartado cualquier posibilidad de impacto en 2029 o durante su otro paso cercano en 2036. Sin embargo, no descartan un impacto potencial en 2068.

El efecto Yarkovsky

Como ya publicamos, una reciente investigación confirmó que Apofis está ganando velocidad y “podría provocar el caos” cuando finalmente nos alcance. En otras palabras, Apofis no nos visitará solamente, también entrará en nuestra casa. Y con entrar en casa, queremos decir que hay una alta probabilidad de que el ‘dios del caos’ impacte contra la Tierra en 2068. La acción de aumentar la velocidad a medida que se acerca a nosotros se conoce como el efecto Yarkovsky. Según Dave Tholen, miembro del equipo de la Universidad de Hawái, eso significa que algunas partes del asteroide se están calentando más rápido que otras.

“Las nuevas observaciones fueron lo suficientemente buenas como para revelar la aceleración Yarkovsky de Apofis, y muestran que el asteroide se está alejando de una órbita puramente gravitacional unos 170 metros por año, lo que es suficiente para considerar el escenario de impacto de 2068”, dijo Tholen.

Añadió que el hemisferio más cálido del asteroide empujaría un poco más que el hemisferio más frío, y eso hace que el asteroide se desvíe de lo que es una órbita puramente gravitacional. Sin embargo, los investigadores dicen que aún no hay que descartar otras fechas de impacto. Es probable que durante el encuentro cercano de 2029, Apofis pase a través de un ojo de la cerradura gravitacional. Eso establecería un impacto futuro exactamente siete años después, el viernes 13 de abril de 2036.

Según el investigador turco Mete Sohtaoğlu, Apofis podría, en el impacto, liberar el mismo equivalente que si explotaran 880 millones de toneladas de TNT. Los hallazgos de los científicos, dentro de nueve años, podrían proporcionarnos los datos que necesitamos para prepararnos para un posible impacto futuro, no solo de Apofis, sino también de otros asteroides que existen.

Otros asteroides antes que Apofis

Antes de la llegada de Apofis en 2029, 2036 o 2068, tenemos otras amenazas espaciales de las que preocuparnos. Uno de los primeros visitantes en la lista Sentry, sistema automatizado de monitorización de impactos de asteroides contra la Tierra de la NASA, el asteroide 2009 JF1, fue descubierto hace más de una década. Mide solo 12 metros de diámetro y podría impactar contra la Tierra en 2022. Se espera que otro pequeño asteroide, conocido como 2018 VP1, llegue en algún momento entre 2020 y 2025. Aunque no se espera que el asteroide más grande de la lista entre en contacto con la Tierra hasta el año 2880. Es una roca espacial denominada 1950 DA, y es casi tres veces más grande que el Empire State Building: aproximadamente 1,3 kilómetros de diámetro. Podría causar una auténtica destrucción global si impacta la Tierra.

Para finalizar, constantemente la NASA o la ESA nos dicen que no debemos preocuparnos por las amenazas de las rocas espaciales, pero la realidad es bien otra. Ha quedado demostrada la ineficacia de los sistemas de las agencias espaciales para detectar rocas espaciales. Por ejemplo, en agosto del pasado año el asteroide 2020 QG, del tamaño de tres a seis metros rozó nuestro planeta, tras pasar a 2.950 kilómetros de distancia, estableciendo un récord de cercanía. Nunca jamás, un cuerpo celeste rocoso había pasado tan cerca, y nadie lo vio venir. Y recientemente, investigadores del Departamento de Biología de la Universidad de Nueva York advirtieron que la Tierra está a punto de sufrir un nuevo evento de extinción masiva como el ocurrido hace 30 millones de años. Todo esto nos demuestra que es cuestión de tiempo que un gran asteroide nos alcance. Por lo que la única solución, tal como confesó el ex administrador jefe de la NASA Charles Bolden, es rezar.

¿Apofis será finalmente el dios del caos y la destrucción para la Tierra?

/psg