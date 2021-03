El ministro del Interior (s) y de Defensa, Baldo Prokurica, llamó este jueves a respetar los protocolos sanitarios en forma “estricta”, esto en el inicio de nuevas cuarentenas a lo largo del país, a la vez que indicó que habrán 260 controles en la Región Metropolitana que irán rotando.

“Queremos hacer un nuevo llamado a respetar el protocolo sanitario en forma estricta, porque es la única manera que podamos enfrentar con un buen resultado el tema de la pandemia”, dijo.

Desde un punto de control vehicular en Cerrillos, en el inicio de la cuarentena en nueve comunas de la capital, el ministro expresó que “hoy tenemos en el país 108 comunas que en el plan Paso a Paso ingresan a cuarentena y que por lo tanto, queremos hacer un llamado a que la gente cumpla con esta parte de lo que nos pide la autoridad sanitaria. Chile está en un buen paso de todo lo que es el proceso de vacunación, más de 5 millones de chilenos están vacunados, sin embargo, eso no es suficiente, la autoridad nos está pidiendo que en algunos casos como en esta comuna, en donde los índices de contagio han aumentado considerablemente, la decisión de declarar cuarentena significa tomar los cuidados necesarios para poder enfrentar a la pandemia”.

“Lo que estamos haciendo hoy es un control para el respeto de lo que la autoridad sanitaria nos está pidiendo. Queremos decir que hoy se cumple un año desde que se declaró el Estado de Excepción Constitucional, que se han hecho en este año 124 millones de controles a las personas, aquí ha habido un tremendo esfuerzo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Amada y la Fuerza Aérea, como también de Carabineros, para poder resguardar el orden público para hacer cumplir lo que es el protocolo sanitario para enfrentar la pandemia y creo que hoy si uno analiza la situación, uno de cada tres chilenos está sometido a cuarentena”, detalló.

Con ello, el ministro expresó que “hago un llamado a respetar los controles, a que la gente se quede en casa y que respete a la autoridad sanitaria que en este minuto nos está pidiendo medidas especiales para poder enfrentar esta situación”.

“Hoy hay 260 controles en la Región Metropolitana que además se van a ir cambiando, no se van a quedar en puestos estáticos (…) Es imposible tener un control total, por eso, queremos hacer un llamado a la conciencia de las personas, no vamos a derrotar al coronavirus si no respetamos los protocolos que la autoridad sanitaria está pidiendo”, precisó.

En la región se desplegarán más de 11 mil uniformados de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, en dichos puntos de control móviles.

