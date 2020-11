A menos de un mes de renunciar como ministro del Interior, Víctor Pérez aseguró no arrepentirse del respaldo que entregó a Carabineros en medio de los cuestionamientos a la institución.

En entrevista con La Tercera, el ex jefe de Gabinete aseguró que “a Carabineros se le ha perseguido con dureza” y, consultado por si han existido violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales, dijo que “no hay duda que frente a hechos específicos uno pueda estar de acuerdo con esa afirmación. Yo no lo niego”.

“Sabía que respaldar a Carabineros, una de las cosas que hice permanentemente durante estos tres meses, iba a tener un costo político, pero creía que era de justicia”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que “una institución que se ve sometida a la violencia inusitada que tiene el país y que no estaba preparada para enfrentarla, no hay duda que comete errores y situaciones que ojalá nunca hubieran sucedido, pero quienes hoy los apuntan no hicieron nada. Carabineros trabaja con un gran sentido del deber, pero con las limitaciones propias de quienes no están preparados para enfrentar hechos como los que ha debido enfrentar en este momento”.

Por lo mismo, Víctor Pérez aseguró que hoy existe una persecución a Carabineros. “Ningún carabinero se levanta hoy para hacerle daño a alguien, pero su falta de expertise y su falta de especialización lo hace cometer errores y quedan desprovistos de toda ayuda estatal. A Carabineros -digamos- se le envía a la calle a enfrentar el orden público sin estar preparados y hoy tienen que enfrentar a lo menos tres organismos del Estado que los persiguen con mucha dureza”, dijo.

En ese caso, ejemplificó con lo ocurrido con el cabo Zamora, quien por estos días es investigado por su presunta responsabilidad en la caída de un joven de 16 año al río Mapocho desde el Puente Pío Nono. “Lo mandaron a la calle a enfrentar el orden público sin mucha preparación y hoy tiene al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, al Instituto de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez en contra. Es una cosa muy impactante de desigualdad en el trato. No lo preparan y, además, lo persiguen con mucha dureza”, señaló.

