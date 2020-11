Una mujer salió con vida luego de ser empujada a las vías del metro cuando llegaba un tren en una estación del subterráneo de Nueva York (EE.UU.) este jueves, informaron medios locales.

De acuerdo con los testigos, la víctima esperaba en la estación Union Square a las 8:30 de la hora local cuando un desconocido parado detrás la lanzó a la fosa de los rieles sin decir nada, pocos segundos antes de que llegara el convoy. El atacante parecía estar vigilando el momento del arribo para actuar, según se observa en una grabación de seguridad que captó el incidente.

ADVERTENCIA: El siguiente video puede herir su sensibilidad

La mujer sufrió heridas leves, principalmente en la cabeza, y sobrevivió gracias a que cayó justo en el espacio en forma de U que hay entre los rieles de la vía, diseñado para proteger a las personas en esos casos. Fue trasladada a un hospital y se espera que se recupere pronto.

Woman struck by train after Union Square subway shove https://t.co/Y0v2p8vQeq pic.twitter.com/dGV2zMwzFM

El responsable, un sintecho de 24 años, fue detenido casi de inmediato por un policía de la estación donde ocurrieron los hechos y responde al nombre de Aditya Vemulapat. Actualmente enfrenta cargos por intento de asesinato, asalto en primer grado, imprudencia temeraria, entre otros, informa NBC News.

Homeless man who shoved woman onto NYC subway tracks held without bail https://t.co/zo1cFk8p1u via @nypmetro

— Bo Snerdley (@BoSnerdley) November 21, 2020