“Hoy nuevamente leo a un señor que dice en una red social “querer un Chile justo y terminar con que carabineros trabaje 20 años y que trabajen igual que el pueblo Chileno”.

Que fácil es hablar desde la ignorancia. Por eso quiero dirigirme con respeto y sin descalificaciones a los que gratuitamente han hecho un deporte el “hablar mal de los carabineros”. Aburre escuchar que los pacos se robaron millones, que los pacos violan, que los pacos sacan ojos, (somos miles hombres y mujeres. Y los 25 mil millones no se repartieron entre todos, las escopetas no las usan todos, las violaciones no se probaron), que son cafíches del estado, etc etc etc.

No se imaginan uds. que ese mismo es el clamor de todos los carabineros 💯%, regirse por sus leyes laborales y seria nuestro mayor deseo el ser como uds.

Saben por qué no nos dan ese privilegio del que Uds sí gozan?? Porque en tres días tendríamos sus 45 hrs trabajadas y los otros 4 días serian horas extras, podríamos cambiarnos de pega y recibir indemnización laboral así trabajáramos un par de meses y no solo recién a partir de los 20 años, porque si no llegas a los 20 años te fuiste con el sueldo del mes pasado y “nada más”, ni seguro de cesantía ni nada. Podríamos tener sindicatos, movilizarnos, paralizarnos, exigir mejoras laborales, decidir si quiero ir a un trabajo por turnos, por jornada, de lunes a viernes, ir o hacerlo desde mi casa, poder decidir cuando un jefe nos pida por favorcito ir un domingo, cagarnos de la risa cuando nos quieran hacer trabajar para la navidad, años nuevo, un 18, nacimiento de un hijo, etc. Llamar a la inspección y pedir un inspector porque hay anomalías laborales, tener un prevencionista de riesgos, el que pueda ver las vestimentas y vehículos policiales que usamos para desarrollar la función policial y él decir si hay condiciones de seguridad para desarrollar la función (sería el que más reiría), tener el sistema de salud que yo decida y no el que me es impuesto, optar por el auge cuando tengamos un tratamiento de salud de alto costo, y no tener solo acceso a un préstamo por salud, o al centro de ayuda a la familia de carabineros (financiado por nosotros y no subsidiado por el estado) poder calificar para sus becas y bonos de gobierno, tener acceso gratis a casas y/o universidad para nuestros hijos y todos los benecios a los cuales no calificamos. En cuanto a la preparación… claro que falta y somos los qué más la deseamos, o creen que somos de goma y nos gusta enfrentarnos a delincuentes con alto poder de fuego sabiendo que no se les puede herir a los niños y si lo hacemos la justicia se va a cargar con todo para el lado de ellos?? Y sabiendo que no contamos con ningún respaldo legal, que si yo no tengo los medios económicos para contratar un abogado carabineros por sí solo no se hará parte de ninguna querella contra quienes resultes responsables cuando se nos agrede ilegítimamente y cobardemente.

Sus niños estornudan y parten al sapu, donde también reclaman porque tampoco les gusta si se demoran mucho en atenderlos, mientras nosotros en un accidente tenemos que brindar los primeros auxilios, trasladar heridos (teniéndolo prohibido) tenemos que atender al propio delincuente herido, sacar al tipo de un incendio, atender un parto, sin un parche curita ni un tutorial de youtube, ir ha hablar con 20 weones curados en un carrete y hacerlos entender que al vecino le molesta su música.

Para todo eso se requiere de mayor preparación académica y no de puro corazón. Creo que no tienen idea y no imaginan lo que es llegar a trabajar a un pueblucho de región donde veas lo precario que es el cuartel policial y el jefe te diga que ese, no es tu lugar de trabajo, si no que es un retén que está mucho más a la mierda y no te de diga a qué hora pasa el bus a recogerte, si no que tú tienes a ver como llegas y como regresas a tu casa lo que no es ilegal ni nada porque no “tenemos tus leyes laborales”.

Es fácil criticar desde afuera descalificar y generalizar, y sabes por qué seguimos en esto?? Porque no estamos en una pega, estamos en una vocación que de seguro muchos no aguantarían, y de hecho muchos no la aguantaron con su justo derecho, pero la vivieron y la soportaron un tiempo, ellos son nuestros ex colegas que respetan esta función por eso la entienden porque la vivieron y optaron que no era lo que querían vivir el resto de sus vidas, lo que es muy válido también.

Por eso no critico su forma de pensar, al contrario, la apoyo 💯%, para que al fin tengamos un país justo para todos. Ojalá esta vez sí exista de parte de la población una mirada al futuro, terminen de ver en los carabineros a un enemigo ya que son personas iguales que ustedes, con más carencias laborales de las que algunos maliciosamente difunden y que siempre estarán dispuestos a hacer la pega a la que se levantan, día a día que es brindar seguridad y apoyo, en todo lo que ustedes, los civiles, necesiten.

Saludos y que tengan un excelente día. Y los que no estan de acuerdo que me consta que son los menos… que sigan saltando porque no nos afecta, y gracias por su apoyo a los chilenos de corazón

/gap