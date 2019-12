*! NO SOY DE DERECHA!*

Fue su slogan político durante su campaña, sin embargo, ante el peligro que representaba un nuevo gobierno de la izquierda marxista, votamos por él a sabiendas del riesgo que corríamos. Piñera ha cumplido su slogan.

Bastaron unas marchas feministas, unas tomas de liceos, y unas desvergonzadas mostrando sus pechos en la calle, para que variara su agenda política y se abocara al feminismo, movimiento creado por lesbianas en Francia e importado por Bachelet a nuestro país. Ley urgente al parlamento y lobby en todos los medios de comunicación manejados por el gobierno ha sido su prioridad en la última semana del actual mandatario.

*PROGRAMA DE GOBIERNO*

Olvido “involuntario”. Al Presidente Piñera se le olvidó que su programa de gobierno aprobado por más del 54% de la ciudadanía, no contempla el feminismo ni leyes populistas para grupúsculos ideológicos, sino que iniciativas que involucran a todos los chilenos, tales como:

1.- Volver a crecer, crear empleos y mejorar sueldos.

2.- Una cirugía mayor en la salud, mejorando la calidad y el acceso.

3.- Mejorar la calidad de la educación en niños, jóvenes y trabajadores.

4.- Combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo.

5.- Asegurar un nuevo trato con niños y adultos mayores.

Fueron sus prioridades en sus promesas de campaña. !! Cúmplalas !!

*HOMENAJES INCALIFICABLES*

La guinda de la torta. Transcribo textualmente:

“Es bueno recordar y valorar aún a costa de cometer algunas omisiones, el APORTE de muchas mujeres a lo largo de nuestra Historia, como……….. *ISABEL ALLENDE, MICHELLE BACHELET Y DANIELA VEGA*. Yo sé que ellas contribuyeron a construir un Chile mejor”

(Sebastián Piñera)

Señor Piñera, porque a contar de hoy no lo reconozco ni me representa como Presidente de mi país: ¿Su memoria está fallando o está en una aguda etapa senil? Le recuerdo que la señora Allende ha sido su principal detractora en el tiempo que lleva como mandatario. También le recuerdo que firmó más de 3.000 solicitudes de falsos exonerados políticos, mientras que la ex mandataria Bachelet dejó al país con una deuda fiscal de más de 8.000 millones de dólares y una deuda externa histórica de 170.293 millones de dólares, sin mencionar sus leyes inmorales (aborto, unión de parejas del mismo sexo e identidad de género, entre otras), una inmigración ilegal descontrolada y un nepotismo descarado en las esferas del gobierno de sobre 180.000 cargos públicos que usted no ha sabido erradicar. Sobre “Daniela Vega” solo aclararle que no es mujer, es hombre y en nada ha contribuido a nuestra Nación.

*CHILE AL PRECIPICIO*

El rumbo que ha tomado el actual gobierno con sus medidas y leyes populistas son el vivo reflejo de la falta de liderazgo, de la política reactiva y de la complicidad de la derecha. ¿Cuántos líderes de la llamada derecha han criticado el accionar del actual mandatario? ¿Cuántos le exigen que cumpla su programa de gobierno avalado por Chile Vamos? Silencio, solo los independientes hemos levantado la voz para advertir a la ciudadanía que Chile, con el actual gobierno, va hacia un precipicio, a menos que el gobierno con su Presidente cambien el rumbo y dejen deń pavimentar el camino hacia otro gobierno de izquierda.

Sergio Melnick