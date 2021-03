El 25 de diciembre un grupo de mujeres militantes del Partido Socialista hicieron una movida política para que Paula Narváez se convirtiera en la precandidata presidencial del partido con una carta que sumó más de 3 mil firmas, incluida la de la ex Presidenta Michelle Bachelet. A ese apoyo se acopló el Partido Socialista que la proclamó, como pocas veces sucede, de manera unánime. Así, la candidatura de Narváez nació de forma explosiva, concitando una gran expectativa que se correspondía con sus apoyos internos pero que hoy, a tres meses de eso, el panorama es menos alentador y no ha mostrado grandes avances.

En cuanto a las encuestas, aún no despega y así lo reflejan dos de los sondeos nacionales que fueron publicados ayer. La última versión de Plaza Pública Cadem confirmó un factor que ha sido considerado por los expertos electorales en cuanto a su candidatura que es el desconocimiento. Solo un 49% de los encuestados conoce o ha oído hablar de Paula Narváez, marcando 10 puntos menos que uno de sus principales adversarios, Heraldo Muñoz (PPD) y 22 puntos menos que la carta de la DC, Ximena Rincón.

Y aunque aumentó su conocimiento de 44%, en febrero, a un 49% en marzo, su aprobación en este sondeo fue 3 puntos menor. Con un 27% de aprobación, Narváez se quedó con el último lugar entre los políticos en competencia.

En Pulso Ciudadano de Activa Research el resultado no es mejor para la abanderada socialista. En la preferencia de candidatos a La Moneda, Narváez no aparece individualizada lo que significa que obtuvo menos de un 1,5%, lo mismo en la pregunta del posible próximo Presidente de Chile. En el segmento del votante probable (46,4% del total) aparece con un 1,3% de las preferencias para presidir el país.

De acuerdo al experto electoral PS y director de tuinfluyes.com, Axel Callis, “esta candidatura nació con mucha exposición en los medios, pero no en la ciudadanía. Las cosas para que nazcan con mucho bombo tienen que nacer de abajo hacia arriba y esta es una candidatura que viene de los partidos, de los movimientos feministas, pero no necesariamente del pueblo”, sostiene. Además, advierte que “viene de un respaldo dado por Bachelet que tampoco sabemos si la ciudadanía valora o no”.

Sobre sus desfavorables números en las encuestas, el analista político advierte que “si la gente no la conoce es porque no prende y hoy día en la encuesta de Activa Research aparece Marco Enríquez-Ominami que es de la Unidad Constituyente y ella no”.

Otros analistas del socialismo, fuera de micrófono, coinciden en que hay un problema de desconocimiento en la opinión pública que sería un obstáculo difícil de superar durante una campaña. Sostienen que la candidatura se hace cuesta arriba ya que se ha querido asociar a un liderazgo de partido y el problema sería que los partidos están muy devaluados frente a la ciudadanía.

Una estrategia que, hasta el momento, señalan, tendría el mérito de que no genera oposiciones demasiado activas, pero estaría contribuyendo más hacia la imagen del PS que hacia el despliegue de la candidatura de Paula Narváez.

Fuera del desconocimiento, el problema principal según Callis es que se ha presentado “como si fuera mayoritaria siendo que no lo es”. Narváez “está haciendo una campaña excesivamente correcta, como si tuviera un respaldo que aún no tiene. Ella no ha sido jugada ni ha generado sorpresa”, señala y la compara con Carlos Maldonado, candidato del Partido Radical, quien, de acuerdo a Callis, “entiende mucho mejor lo que es ir de abajo hacia arriba. Él entiende el lugar minoritario donde está y sale a buscar el partido, mientras que Narváez opera como una candidatura que tuviera mucho más factibilidad de lo que realmente tiene”.

Concuerdan otros analistas cuando dicen que puede que la campaña, que partió de manera “esplendorosa”, en una operación política exitosa, se haya ido desinflando por ser “poco audaz en sus contenidos” y con poca lógica presidencial. Esto se ha demostrado en los anuncios programáticos que ha hecho Narváez entre los que destacan compromisos internacionales que ya fueron ampliamente tratados por Bachelet y que ahora pretende retomar.

Según los mismo analistas, su candidatura “está entrando en una fase más complicada de evaluación si despega o no despega, si prende o no prende finalmente”.

Narváez invoca al Frente Amplio… en su peor momento

El diputado y experto electoral, Pepe Auth, en el podcast electoral de El Líbero, señala que la candidatura de Narváez “ha andado por debajo de las expectativas del propio Partido Socialista y está mostrando las dificultades de existir y de marcar una identidad” y comenta sobre el conflicto para cumplir el compromiso de la pre primaria que existe entre el PPD y el PS.

Según Auth, esta posibilidad nació del PPD cuando Paula Narváez no existía, por lo que “la primaria convencional le era favorable al PPD” y aunque actualmente Heraldo Muñoz le gana en las encuestas y tiene mayor nivel de aprobación, “una primaria convencional pasa a ser una competencia de aparatos y el socialista es el doble”.

Pero advierte que al no haber prendido aún la candidatura de Narváez se genera un empate entre los candidatos que dificulta las resoluciones. “Muchos pensaron que ella iba a despegar y rápidamente iba a fagocitar al candidato del PPD, cosa que no ha ocurrido lo que hace muy difícil una candidatura única de ese sector porque obviamente arriará la bandera el partido que tenga claramente perdida la elección”.

Esta dificultad para llegar a acuerdos entre el PS y el PPD es vista como un factor favorable para la Democracia Cristiana y su candidata presidencial, Ximena Rincón. En entrevista con El Líbero, Genaro Arriagada, dirigente histórico de la DC, señaló que “un temor recorre al PS y al PPD y es que en una primaria legal Ximena Rincón se imponga a Paula Narváez y a Heraldo Muñoz”, ya que afirmó que “la Democracia Cristiana es, tal vez, el partido de centro e izquierda que tiene la más sólida estructura orgánica“, según sus resultados en elecciones internas y en las primarias.

Ex dirigentes y analistas del socialismo concuerdan en que si no se resuelve el tema de la pre primaria con el PPD, existe el riesgo de que en la primaria de la Unidad Constituyente gane la DC debido a que han demostrado un poderío electoral en sus internas y en primarias. “Si al final la estrategia de Narváez conduce a un escenario donde gana la DC yo creo que ahí la posibilidad de desaparición del PS es completa”, declara un entendido en el tema y conocedor de las filas socialistas.

Además, aseguran que ese resultado propiciaría darle una ventaja a una candidatura de la extrema izquierda, como Gabriel Boric o Daniel Jadue, ya que si el PS tuviera que apoyar otra candidatura, sostienen que la probabilidad de que se produzca un desgrane del electorado socialista hacia Jadue es alta.

Otra de las opciones que barajan es que si Unidad Constituyente tiene un mal desempeño en las elecciones del 11 de abril, podría haber un giro en la candidatura de Narváez hacia una alianza con la izquierda y por lo tanto, una primaria con Boric y Jadue cuyo ganador podría, eventualmente, competir en una primera vuelta con Rincón.

Por ello, en medio de estos desacuerdos en la centro izquierda, el acercamiento de Narváez al Frente Amplio en una entrevista con El Mercurio provocó distintas interrogantes.

La candidata dijo tener “el más alto aprecio por el Frente Amplio, una fuerza joven, de recambio, muy interesante y muy valiente, que se hace cargo de una realidad país que cambió y donde las formas de hacer política no sintonizaba. Espero que podamos confluir en un proyecto común con ellos también”.

Según Pepe Auth, Narváez se está situando “en la posición de puente entre la centro izquierda de Unidad Constituyente y el Frente Amplio”, una apuesta sistemática del PS durante estos últimos 2 años, según el diputado. Normalmente habrían encontrado desprecio, pero la diferencia es que actualmente el Frente Amplio no estaría en condiciones de “desprecios ni murallas, está mucho más débil y buscando su destino y tratando de no ser devorado por el Partido Comunista”, sostiene el también experto electoral.

De hecho, en cifras se puede ver que el Frente Amplio pasa por su peor momento y se enfrentan a las elecciones de este año de manera muy distinta que el 2017 cuando tuvieron un buen desempeño. Hay quienes pronostican que podrían obtener la mitad de los diputados electos que en las parlamentarias del 2017, por ejemplo. Además no tienen figura presidencial, han sufrido quiebres en su interior y fuga de militantes.

Es por ello que este último gesto “desesperado” de Narváez para acercarse al FA no sería del todo favorable para el socialismo y provocaría aún más roces dentro de Unidad Constituyente y sobre todo, con la Democracia Cristiana, cuyo timonel, Fuad Chahin ya criticó sus palabras y dijo: “Lo que hay que fortalecer es Unidad Constituyente. En eso el PS contribuye bastante poco, o bien, ha hecho lo contrario”.

Por Daniela Bas para El Líbero

