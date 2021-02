Max Weinbach y Jon Prosser, probablemente las voces con más relevancia en cuanto al ecosistema de Apple se refiere, acaban de revelar grandes novedades para los iPhone que se presentarán este año, probablemente a mediados de septiembre. Se detallan características de su diseño así como sus grandes novedades respecto a lo visto en los actuales iPhone 12.

Weinbach afirma en un vídeo que dejamos justo bajo estas líneas que los modelos de iPhone Pro 2021 contarán con una parte trasera mate suave ligeramente más texturizada que la actual con el objetivo de que sea más adherente y más cómoda de sostener que los modelos actuales. De igual forma los diferentes iPhones 12 también podrían lucir una pantalla LTPO siempre encendida que estará equipada con una frecuencia de actualización de 120Hz, similar a la pantalla ProMotion en el iPad Pro.

El Always On del iPhone 13

Estas pantallas con una alta tasa de refresco proporciona a los usuarios un desplazamiento y unas animaciones suaves como llevan ya un par de años pudiendo disfrutar los usuarios de Android. En el caso de Apple, el Apple Watch Series 6 ya usa una pantalla de este tipo para brindar a los usuarios una pantalla siempre encendida. Eso sí, «la pantalla Always On del nuevo iPhone tendrá una personalización mínima. El diseño actual básicamente parece una pantalla de bloqueo atenuada donde el reloj y la carga de la batería siempre están visibles. Las notificaciones parecen mostrarse mediante una barra e iconos y, al recibirlas, aparecerán normalmente, excepto que la pantalla no se iluminará por completo. En su lugar, se mostrará ligeramente atenuada y de forma temporalmente», según adelanta el lekaster.

Pocos cambios en el diseño del teléfono

En el diseño del iPhone 13 no se van a encontrar demasiadas novedades y Weinbach afirma que se verá exactamente igual que la línea iPhone 12, con un aumento mínimo de 0,26 mm en el grosor de la próxima línea para acoplar imanes más fueres con los que podes hacer uso de accesorios MagSafe.

Los cambios van a ser tan pequeños que la filtración habla incluso de que, en vez de iPhone 13, los nuevos teléfonos de Apple para este año podrían denominarse iPhone 12s.

Modo astrofotografía

Parece que la función de fotografía astronómica de los Google Pixel ha gustado mucho en Cupertino. Tanto que Apple planea copiar la función de astrofotografía de los equipos de Google para el iPhone 13 y así hacer fotos de gran calidad del cielo nocturno, incluidas las estrellas y la luna gracias al trabajo con tiempos de exposición más largos y un trabajo de procesamiento interno.

Otros rumores hablan de que la compañía está agregando la posibilidad de usar el modo retrato también en la grabación de vídeo en le que se podrá cambiar la profundidad de campo después de guardar el clip. Esto requiere una potencia de procesamiento de alta resistencia, que es donde entra en juego el A15 Bionic de 5 nm que protagonizará el interior de los nuevos dispositivos.

Entre el resto de características del iPhone 13 que Apple estará considerando aparece algo que lleva rumoreándose desde la llegada del primer iPhone X con Face ID; el regreso de Touch ID, posiblemente a través de una implementación en pantalla. Apple ha construido prototipos del iPhone con esta función y hay muchas posibilidades de que, la menos, los modelos de iPhone 13 Pro cuenten con esta opción.

