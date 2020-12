En su particular estilo, defendió la gestión que ha hecho el Minsal de la pandemia, tanto en su período como en la actual administración de Enrique Paris. Eso fue parte de la conversación que esta mañana sostuvo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi en radio Infinita. Para el nefrólogo, la gestión ha sido “mucho mejor” que la impresión que se ha instalado en la opinión pública “después de mi salida del ministerio”.

“Ha habido una búsqueda sistemática de criticar al gobierno del Presidente Piñera por el manejo de la pandemia en la medida que nuestras tasas de mortalidad, el manejo de la información, las medidas que se han tomado, el gasto fiscal que Chile ha hecho para limitar el daño de la pandemia empieza a ser más evidente, y comparativamente, en una mejor posición que otros países”, agregó el galeno.

Y en ese sentido, añadió: “Culturalmente, siempre existe la sensación o la necesidad de buscar culpables de una situación, que por lo demás es bastante azarosa”.

Una estrategia dinámica

Jaime Mañalich también tuvo palabras para la estrategia del Minsal para enfrentar los meses venideros del virus. En ese sentido, ante lo expresado ayer por el ministro Paris en orden a que no toda la región Metropolitana retrocederá a fase 1, el médico defendió la idea de una estrategia dinámica.

“Hay que pensar mejor usar una estrategia muy dinámica, no es lo mismo hacer aislamiento en un lugar donde hace mucho frío, donde llueve mucho, que en Arica, que lo ideal es que la gente esté al aire libre”.

Además, agregó que le preocupa lo que se ve -a su juicio- en estos días, donde hay una suerte de rechazo a las medidas de la autoridad sanitaria.

“Yo creo que hay algo muy fuerte que nos enseña esta pandemia, y lo estamos viendo violentamente a través de los medios de comunicación…hoy día, en vísperas de navidad, estamos en una verdadera revuelta ciudadana, en un rechazo ciudadano, de comerciantes, de jóvenes, a las medidas del ministerio de Salud lo que me parece una veta extraordinariamente peligrosa”, manifestó.

La vacuna

“Cuando se dice ‘ya tenemos la vacuna’, yo sacaría el ‘ya’. Estamos en proceso de tener una vacunación que cree una población suficientemente grande, inmunizada”, dijo Mañalich cuando se le consultó sobre la vacuna contra el Covid-19, que en esta jornada el ISP está analizando autorizar en nuestro país. En rigor, la del laboratorio Pfizer.

Por eso, puso la pelota al piso y señaló que es bastante probable que se genere una escasez al respecto. “Yo creo que en la práctica, tenemos un riesgo de que se desate una competencia enorme, una guerra por las vacunas, igual que hubo con los respiradores, por ser un elemento todavía muy escaso frente a una población enorme que necesita ser vacunada”.

Incluso, fue más allá, porque aseguró: “Para no sobreentusiasmar. Chile tiene una cobertura para más del 100% de toda su población, sobran vacunas en los contratos. Otra cosa distinta es ver la realidad, que esas vacunas lleguen a Chile en los tiempos comprometidos”.

En ese sentido destacó la labor del ministro Paris quien “ha abierto todas las ventanas de todas las vacunas que se certifiquen como valiosas…no estar matriculada con una sola es muy importante”.

Además, Mañalich aseguró que a su juicio, la inmunización completa no se va a lograr durante el próximo año. “La vacuna no va a proteger lo suficiente hasta que un número muy importante de chilenos esté vacunado. 14 millones de personas. Eso no se va a lograr durante el año 2021”.

“2021 va a ser un año sanitaria y políticamente muy duro para nuestro país”, finalizó.

