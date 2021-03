La ex candidata presidencial y actual postulante a la convención constitucional del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, vivió un incómodo momento durante el fin de semana al ser increpada por un individuo en plena actividad de campaña en una feria de la comuna de Puente Alto.

El registro, según lo publicado por el portal Puente Alto Al Día, mostró a la periodista repartiendo volantes junto con la candidata a concejal de la comuna, Jimena Quezada, momento en el que el sujeto se acercó con su celular para enrostrar la situación de las personas que están presas desde el estallido social del 18 de octubre de 2020.

“Todos los de la primera línea están presos gracias a ustedes… no los queremos, hermano, no los queremos. El pueblo no los quiere”, señaló el joven.

Visiblemente incómoda, Sánchez y el resto de sus adherentes se retiraron del lugar, evitando que la situación pasara a mayores.

Esta no es la primera vez que la frenteamplista es increpada en público. El 17 de noviembre de 2019, días después que se firmara el acuerdo que permitió el plebiscito por la nueva Constitución, la ex abanderada presidencial recibió los reclamos de integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes acusaron a su sector de “traicionar” a los manifestantes.

Beatriz Sánchez es candidata a constituyente por el distrito 12, que incluye las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo.

Miren señores. Funaron a Beatriz Sánchez 🤣 pic.twitter.com/Xl7vRtaJIl — Sr. Casual Opresor (@PabloSrCasual) March 20, 2021

/psg