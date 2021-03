Mauro Icardi y Wanda Nara conforman una de las parejas más famosas de Italia. Pese a que su matrimonio no ha atravesado grandes escándalos mediáticos, comentarios sobre ellos suelen ocupar las portadas de los principales diarios de la nación europea y al parecer, en los vestuarios de la Serie A también se suele hablar sobre esta relación, o al menos eso admitió Daniele Adani.

El ex jugador de 45 años, que vistió la camiseta del Inter de Milan entre 2002 y 2004, pero que también pasó por Brescia, la Fiorentina y el Empoli, entre otros, no llegó a compartir vestuario con el goleador argentino que ahora se destaca en el París Saint-Germain (PSG), aunque al parecer a sus oídos llegaron rumores sobre su vida privada.

Adani fue invitado en el canal de Twitch de Christian Vieri, ex figura del Inter, y se río al comentar que según decían en los vestidores, Icardi y Nara tenían relaciones sexuales 12 veces por día, según replicó el sitio británico The Sun. El impresionante dato, que no fue corroborado por la pareja y ninguno de los participantes del vivo quiso confirmar, denota la curiosidad evidente que existe en el ambiente del fútbol italiano por conocer detalles sobre la modelo y el delantero argentino.

En febrero de este año, Nara, quien oficia también como representante de su marido, escribió un mensaje que encendió las redes: “San Valentín es…: Cocinarle todos los días a tu amor, esperarlo con los mejores sándwiches de milanesa preparados por mi a las 3:00 am después de un partido. O simplemente bajar a la cocina a la madrugada y prepararle los mejores club sándwiches de pollo y palta del mundo mundial (solo por que está de antojo), hacerle sus postres favoritos a la tarde. Y ser la mejor en la cama… Todo lo demás lo compra él con su tarjeta… Te amo Mauro Icardi”.

A su vez, en 2013 el entorno de Wanda Nara reveló que la palabra “Quindicina” que escribía la empresaria con Icardi por Twitter hacía referencia a las quince relaciones sexuales que habría tenido con el futbolista, durante un encuentro en la Argentina.

Zaira Nara, hermana de Wanda, habló en aquel entonces sobre ese rumor: “No puede ser real. Ay, Dios mío. Se va a separar toda la Argentina, no digamos esas cosas. Yo hago oídos sordos. Cuando hay cosas que no quiero saber, no las escuchó. No hablo de cuántas veces mi hermana…. Hablo de cuántas veces le cambia el pañal al más chiquito. Me estoy enterando por ustedes, no tengo ni idea. No hablo de mis parejas, menos voy a hablar de los de mi familia”.

En 2020, a la blonda se le preguntó sobre sus pensamientos sobre las declaraciones de Antonio Conte, técnico del Inter de Milan, de que los futbolistas deberían hacer el menor esfuerzo posible durante el sexo: “No sé qué decir. Debería intentarlo antes de un partido, pero Mauro es muy profesional y no hace nada antes de un partido. Solo después y si el partido salió bien. Si no sale bien, ni siquiera me quiere mirar”, reveló.

/psg