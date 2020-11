Nos acercamos al final de este año tan surrealista. Lo cierto es que han pasado muchas cosas, desde una pandemia hasta la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Pero también han ocurrido eventos que podrían cambiar la historia conocida, o que nos han contado, incluida la noticia de que podría haber vida en otros mundos. Recientemente los científicos anunciaron que habían descubierto una posible vida en Venus, el vecino más cercano de la Tierra en el sistema solar. En las nubes sobre el planeta, un grupo de astrónomos encontró rastros de una sustancia química creada solo por seres vivos. Y si hay señales de vida en Venus, entonces las noticias sobre avistamientos de ovnis recobran interés.

En abril, el Pentágono publicó en la página de la Ley de Libertad de Información de la Armada estadounidense tres videos desclasificados grabados por pilotos de la Marina de los EE. UU. que muestran objetos voladores no identificados (OVNI). Los videos fueron grabados durante los vuelos de entrenamiento, uno en noviembre de 2004 y dos en enero de 2015, y luego se filtraron por la organización “To The Stars Academy of Arts & Science” y el The New York Times. Y en agosto, el Pentágono confirmó tener un equipo especial que supervisa las investigaciones sobre los encuentros con ovnis por parte del personal militar. Pero ahora nos podríamos encontrar ante la evidencia definitiva de la presencia de civilizaciones extraterrestres inteligentes en el universo, aunque puede que nos los estén ocultando.

Está cerca

En un nuevo capítulo sobre el misterioso objeto que se acerca a nuestro planeta, los científicos de la agencia espacial estadounidense (NASA) dicen que los restos de una misión lunar no tripulada de la década de 1960 pueden haber vuelto a orbitar la Tierra 54 años después. Los astrónomos descubrieron el objeto por primera vez en septiembre, utilizando un telescopio de reconocimiento especial en la isla hawaiana de Maui. Originalmente creían que era un pequeño asteroide y lo bautizaron como 2020 SO.

Cuando descubrieron que la trayectoria del objeto lo acercaría a la Tierra, llamó la atención del Centro de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en California. Pero los investigadores notaron rápidamente que la órbita del misterioso objeto era diferente a la de un asteroide normal. Si bien el asteroide típico tiene una órbita alargada y está inclinado con respecto a la Tierra, la órbita de este objeto estaba casi en el plano orbital exacto de la Tierra.

El director de CNEOS, Paul Chodas, dice que el estudio y las mediciones adicionales del objeto han dejado claro que probablemente fue creado por el hombre, según su tamaño y densidad, y probablemente una pieza de un cohete. Chodas cree que es el resto de una misión lunar y, para demostrarlo, revisó la trayectoria del 2020 SO, trazando su camino más cercano a la Tierra hasta septiembre de 1966. Eso coincidía con la fecha de lanzamiento del módulo de aterrizaje lunar Surveyor 2 de la NASA, una sonda no tripulada diseñada para aterrizan en la superficie de la Luna y examinan posibles lugares de aterrizaje antes de las misiones Apolo, que llevarían a los hombres a la superficie lunar por primera vez en 1969.

La sonda se lanzó en un cohete Atlas-Centaur y se separó de su propulsor de etapa superior Centaur poco después del despegue. La nave espacial funcionó mal un día después cuando uno de sus impulsores no se encendió y la sonda se estrelló contra la Luna. Mientras tanto, el cohete Centaur de la etapa superior gastado navegó más allá de la Luna y desapareció en una órbita desconocida alrededor del Sol.

Y ahora, parece estar de regreso, aunque solo sea para una visita relativamente breve. Los científicos de la NASA dicen que la gravedad de la Tierra llevó al 2020 SO a una órbita exterior el 8 de noviembre, dando vueltas a unos 1,5 millones de kilómetros sobre nuestro planeta. Esperan que permanezca allí durante unos cuatro meses antes de escapar a una nueva órbita alrededor del Sol en marzo. La NASA dice que 2020 SO hará dos grandes vueltas alrededor de la Tierra con su aproximación más cercana el 1 de diciembre. Ahí es cuando los astrónomos observarán más de cerca y estudiarán su composición utilizando espectroscopía para confirmar si de hecho es un artefacto de la era espacial.

Nave extraterrestre

Esta es la versión oficial, pero nos encontramos con detalles realmente interesantes. En el comunicado de la NASA podemos comprobar que se repite continuamente la palabra “probablemente”, y aunque han ofrecido su teoría, continuamos sin saber que es el misterioso objeto que se dirige hacia la Tierra. Este es el motivo por el cual algunos expertos consideran que el “visitante espacial” es una nave espacial extraterrestre, y lo relacionan con ʻOumuamua, un objeto interestelar que atraviesa el sistema solar que se observó a fines de 2017. Hasta el momento nadie ha sido capaz de saber su verdadero origen. Pero investigadores de la Universidad de Harvard dijeron que el objeto espacial podría ser una sonda completamente operativa enviada intencionalmente a las cercanías de la Tierra por una civilización extraterrestre.

Y si a la presencia del 2020 SO le sumamos el hecho de que el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, utilizado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha sufrido dos misteriosos accidentes en este mismo año, nos encontramos con un coctel explosivo. Como publicamos hace unos días, otro cable principal que soporta el observatorio se rompió, cayendo sobre el plato reflector y causando daños generalizados. Pero el 10 de agosto, uno de los cables de soporte se rompió. El cable de tres un metro de ancho se movió salvajemente, dañando la cúpula gregoriana del telescopio y cortando una sección de 30 metros de largo a través del plato posterior. Curiosamente, el observatorio ha sido cerrado temporalmente por reparaciones.

Al igual que Paul Chodas le gustan las coincidencias, a nosotros también. Él asegura que el 2020 SO coincide con los restos de una misión lunar no tripulada de la década de 1960, y nosotros creemos que hay cierta relación entre el misterioso objeto y los misteriosos accidentes ocurridos en el Observatorio de Arecibo.

/psg