El coronavirus tiene a muchos trabajando a distancia o desarrollando telegtrabajo. Para hacer frente a esta nueva modalidad laboral, una empresa de ropa ideó una tenida señalada como perfecta para un hombre en los nuevos tiempos de trabajo en la casa: un pijama que pasa por camisa en la reunión virutal.

Se trata de la marca Original Penguin que presentó un modelo especial para hacerme frente a las videollamadas que marcan las jornadas de teletrabajo ante los confinamientos por la pandemia de coronavirus.

Se trata de un pijama cuya parte superior simula una camisa. O sea, cuando estás frente a una cámara de computador parece que estuvieras vestido semiformalmente, aunque en realidad estás con un pijama.

La idea original no es nueva, pues ya es una idea que surgió den Japón, en mayo de este año bajo la colección llamada Work Frome Home Jammies, de la marca de Whatever Inc

