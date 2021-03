Directores de los 29 Servicios de Salud existentes en el país reaccionaron en contra de las palabras emitidas por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien criticó la labor realizada por el Gobierno frente al tratamiento de la pandemia, refiriéndose a ellos como “infelices”.

El comunicado emitido desde las redes hospitalarias de Chile rechaza las palabras de Siches, señalando que sus declaraciones poseen críticas erróneas y fallas en su tono, además de desmarcarse de las mismas “debido al rol que históricamente esta asociación gremial ha cumplido en el desarrollo de la salud pública de nuestro país, y también por el complejo escenario mundial y nacional que estamos enfrentando, el cual requiere del aporte y compromiso de todos”.

En las declaraciones emitidas por los servicios de salud, se expresa que los dichos por Siches no representa la opinión de los médicos: “Las críticas ofenden también a todos quienes, con nuestros equipos, hemos estado sin descanso trabajando para enfrentar la pandemia más importante que en los últimos 100 años ha azotado a la humanidad”.

A raíz de esto, trataron de “injustas y sesgadas” las palabras de la timonel del Colmed sobre el trabajo del Minsal y del Gobierno en su conjunto. Pues, en el comunicado agregan que “en nada contribuyen a enfrentar el complejo escenario sanitario y social que nos ha tocado vivir como país”.

Cabe recordar que la doctora Siches, en el marco de la polémica entrevista, confesó encontrarse en una “guerra campal” con una autoridad ministerial que no le entrega concesiones al gremio, y que tiene en el ministro Enrique Paris a un “buen soldado” pero sin capacidad de incidir en las decisiones que se toman para el control de la pandemia.

Por ello, a través del comunicado, los directores de los Servicios de Salud dieron una expresa señal de apoyo a las autoridades del ministerio, agregando que “expresamos todo nuestro respaldo al ministro de Salud, al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, por la extraordinaria labor que están realizando al liderar a todo el sector de la salud en estos tiempos tan desafiantes que requieren lo mejor de todos nosotros”.

Miembros de Colmed critican a Siches

A través de cartas enviadas a El Mercurio, dos miembros del Colegio Médico demostraron su descontento hacia los dichos de la presidenta del gremio, Izkia Siches. Por un lado, se encuentran las palabras del doctor Humberto Verdugo, quien es ex vicepresidente de nacional de Colmed:

“Las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, sobre el desempeño de quienes desde diversos ámbitos han actuado durante la pandemia, son injustas y parciales. Sin embargo, han tenido la virtud de evidenciar en ella un extremismo que no había mostrado y que, no tengo dudas, no representa el sentir de la mayoría de los médicos”, indicó.

Asimismo, el doctor Pedro Becker, quien es consejero regional por Santiago del Colegio Médico, manifestó que las declaraciones de Siches sobre la culpabilidad del Gobierno en las repercusiones que ha dejado la pandemia en Chile, no tienen “respaldo científico”.

“La doctora Siches (…) ha emitido declaraciones recientes que no se condicen con su alto cargo. En ellas, más allá de referirse en términos poco comedidos hacia autoridades de Gobierno, lo cual dejo a la libertad de expresión, insiste en culpar explícitamente a la autoridad sanitaria por las muertes de covid-19. Esa es una aseveración que no tiene respaldo científico y es intelectualmente débil”, puntualizó.

El representante gremial, además agregó que “en nombre de un número respetable de colegas, no comparto estas declaraciones por su fondo. Entre médicos no es habitual echarse la culpa por errores y muertes, y peor aún, insinuar públicamente intencionadamente y descuido. Y quienes han liderado la pandemia son médicos respetables, con carreras destacadas y credenciales profesionales y académicas que merecen respeto, partiendo por quien preside el gremio médico”.

/psg