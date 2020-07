En lunes varias escuadrillas de la policía alemana iniciaron trabajo de búsqueda, pesquisas y excavaciones en varios lugares donde vivió Christian Brueckner en 2007, hasta ahora el único señalado como sospechoso en el caso de la desaparición de Madeleine McCann, en un balneario de Portugal.

Hoy se conocieron los primeros resultados de los trabajos. La policía encontró un sótano oculto en un de los sitios que arrendó Brueckner en 2007, en la localidad alemana de Seelze, Hannover. Esta vivienda fue arrendada por el sospechoso el mismo año en que desapareció la pequeña.

Los medios alemanes aseguran que se halló este sótano en los cimientos de un edificio demolido. La pista de que Brueckner había vivido ahí surgió a partir de un vecino, quien llamó a la policía para contarle que el sospechoso había arrendado en la zona, y que incluso había hablado con él.

Wolfgang Kossack, vecino de la zona, asegura que al año después de la partida de Brueckner dejó el lugar. El sitio que ocupó fue demolido.

“Christian Brueckner tenía el jardín junto al mío. Llegó en 2007 y se fue después de un año. Me dijo que vivía fuera de la red, que no se había registrado con las autoridades, nadie sabía que estaba allí. Nunca hizo jardinería. No plantó nada ni trató de cultivar nada. Él solo se sentaba a tomar cerveza. En ese momento había un edificio en el jardín. Era una pequeña estructura de madera con solo una habitación para guardar herramientas y otras cosas, pero tenía una cocina. El edificio no era realmente una casa, podría llamarse un cobertizo. Pero tenía una bodega y debajo habría cimientos. Este edificio fue destruido en 2008″, aseguró Kossack al DailyMail.

Por el momento, los policías siguen pesquisando el lugar para recopilar la máxima cantidad de pistas que reconstruyan qué hizo el sospechoso en su paso por esa zona.

