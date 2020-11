El senador del PS, Carlos Montes, reiteró este lunes que no está disponible para ser candidato presidencial, pese a la solicitud que realizaron más de un centenar de jóvenes de su partido firmaran una carta en la que le pidieron asumir ese desafío.

Tras ser consultado por la misiva, sostuvo que “la leí, no la he conversado con los jóvenes, pero en términos de candidatura yo he sido claro en mi opinión en que yo no soy candidato. No soy ni seré”.

En el texto, los militantes señalaron que el legislador “es la persona idónea para asumir el desafío de representar las ideas y propuestas del socialismo chileno en la próxima elección presidencial”.

“Entre las razones que nos llevan a determinar que es la mejor opción para este desafío se encuentran su calidad humana y su compromiso como militante consecuente y responsable”, añadieron.

También destacaron “las altas votaciones que ha obtenido como candidato en sus elecciones anteriores. En particular, enfatizamos el elevado número de votos obtenidos en la última elección senatorial metropolitana en la cual logró 279.196 sufragios”.

En esa línea, recalcaron que esos hechos “lo transforman en la figura más fuerte, electoralmente hablando, del Partido Socialista. Al mismo tiempo, vemos en usted una figura que no es asociada con la lógica binominal, siendo ampliamente respetado y con capacidad de sumar apoyos de manera transversal, algo que pocas personas son capaces de hacer”.

“Sabemos que usted ha sido partidario de que sean nuevas generaciones las que asuman este tipo de desafíos, sin embargo, como jóvenes creemos que con usted aceptando esta candidatura podemos generar condiciones para realizar una labor intergeneracional y con perspectiva de futuro”, subrayaron.

Asimismo, recordaron que “es un mito el que las generaciones jóvenes (cuya participación electoral, aparentemente, aumentó en el plebiscito nacional 2020) no votarían por algún candidatos perteneciente a una generación mayor”.

“Si bien es cierto que el factor generacional puede influir en la percepción del candidato, no es el único criterio existente. Para graficarlo, el compañero Salvador Allende, con 62 años, logró concitar un amplio apoyo juvenil. Otro ejemplo reciente es el de Bernie Sanders, el cual, a sus 79 años, logró un amplio apoyo joven en las primarias estadounidenses”, recalcaron.

En ese contexto, manifestaron que “creemos que, si su liderazgo recoge las demandas impulsadas por la juventud, es posible conseguir un apoyo de las nuevas generaciones a su eventual candidatura, quienes trabajaríamos por un gobierno que abra la puerta al recambio generacional que viene de la mano con la nueva Constitución”.

/psg