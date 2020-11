El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que las vacunas contra el COVID-19 comenzarían a aplicarse en el primer trimestre de 2021, siempre y cuando los avances de los laboratorios demuestren su seguridad y eficacia tras el desarrollo de los ensayos clínicos.

El titular del Minsal fue consultado por el tema luego que diversos países entregaran fechas estimadas para la vacunación de su población, teniendo en cuenta la urgencia de controlar la pandemia que afecta a todo el mundo.

“Nosotros tenemos contratos prefirmados y algunos firmados con cinco compañías de vacunas, más el consorcio Covax”, señaló Paris, quien precisó que el país tiene “millones de dosis aseguradas”.

El secretario de Estado adelantó que “el plan estratégico que hemos preparado indica que se comenzará a vacunar en el primer trimestre del año 2021”.

“Si logramos adelantar o avanzar, lo comunicaremos oportunamente. No queremos entregar falsas expectativas. Es en el primer trimestre del año 2021 cuando tenemos planificado vacunar, y esto no significa que la gente no cumpla las medidas sanitarias. Debe mantenerse la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico, porque no tenemos una vacuna”, advirtió.

Las palabras de Paris aparecieron el mismo día que la farmacéutica AstraZeneca informara que la efectividad de su vacuna es del 70%.

/psg