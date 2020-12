“Obviamente quedan muchas cosas por delante, pero llegó la hora de partir. Lo digo con mucho dolor”, aseguró este viernes el hasta hoy presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, al anunciar lo que ya se rumoreaba desde temprano: que abandonaría su puesto el mismo día en que Mario Desbordes saldría del Ministerio de Defensa. La renuncia de Sichel se concretó poco tiempo después que la de Desbordes.

Lo que se barajaba era que ambas salidas tenían detrás intenciones presidenciales, algo que Sichel no descartó en su conferencia. “Sé que aquí los amigos de la prensa van a estar ansiosos por saber qué va a pasar con mis potenciales aventuras o no presidenciales y esas decisiones las tomaré cuando no esté aquí, las informaré cuando no esté aquí”, dijo.

El ex ministro de Desarrollo Social enfatizó en que “lo más responsable” era “anunciar” esa resolución “fuera de este lugar y no en este lugar”. “Lo más noble para esta institución obviamente es que yo tome mi decisión sobre futuras candidaturas fuera de este cargo y no dentro”, repitió.

“Decimos demasiado si tenemos ganas de ser, si los partidos nos van a apoyar, qué parlamentarios nos apoyan, y decimos poco por qué tenemos que hacerlo”, añadió Sichel. “Cualquier decisión no se va a medir en una pesa del poder político, sino en una pesa de lo que podemos hacer y del deber moral que tenemos que asumir cuando asumimos candidaturas como esa”.

El ex presidente de BancoEstado recalcó que “es un orgullo que alguien se imagine que uno puede ser candidato presidencial o presidente”, pero que “no es suficiente”. “Tengo que tomar una decisión responsablemente respecto a cuánto puede agregarle a la discusión política. La tomaré en mi casa, reflexionando con aquellos que me rodean, respecto de si puedo hacer algo para mejorar la política en Chile o si simplemente voy a ser uno más de los que están diciendo que quieren ser candidatos”, apuntó.

Sichel también agradeció al Presidente Sebastián Piñera, con quien se reunió en La Moneda esta mañana, por haber permitido que “una persona que no pertenecía a la coalición de Gobierno” terminara “ocupando los cargos más importantes de la República”. “Mi mamá me decía hace dos minutos que la pone profundamente orgullosa, porque nunca se imaginó que alguien de mi familia iba a llegar al lugar donde estamos, y eso me enorgullece profundamente”, dijo emocionado el ex ministro.

