La doctora Cecilia Piñera, pediatra, jefa de la Unidad de Infectología del Hospital Exequiel González Cortés, se refirió a como ha vivido la pandemia desde su posición como médica y como hija del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

“Estamos en un momento muy complejo, pero creo que estamos mejor parados que el año pasado; tenemos más conocimiento, los médicos de adultos saben manejar mucho mejor a los pacientes que antes, y además tenemos la gran ventaja de que junto con la ola de casos, está comenzando también la ola de la vacuna. Y yo tengo harta esperanza de que pronto eso ya se empiece a reflejar, sobre todo en una disminución de la mortalidad. Porque lo que uno busca no es tanto el menor número de casos, sino menos enfermos graves y menos muerte”, dijo en entrevista con el diario La Tercera.

La segunda de los cuatro hijos de Sebastián Piñera y Cecilia Morel reflexionó respecto de la propagación del virus y la situación de la pandemia a nivel global y local.

“Es increíble cómo este virus nos enseña que hay que ser humilde ante la naturaleza, porque, en el fondo, pese a todo, nos ha ido ganando. Todavía está ganando el virus. Y creo que también es porque nos relajamos. La gente está cansada de las medidas de distanciamiento, del uso de la mascarilla. Pero yo siempre cuento que estuve todo el año pasado examinando niños con coronavirus con mi mascarilla y lavándome bien las manos, y no me he contagiado. Cuando uno se cuida, el riesgo de transmisión es muy bajo”, explicó.

Cecilia Piñera coincidió en que la pandemia ha sido un problema más complejo para el gobierno de su padre que el estallido social. “Creo que es más difícil entender el malestar de la gente que tiene múltiples razones y raíces profundas. Una pandemia es algo más de gestión; quizás más concreto, aunque sea invisible”, afirmó.

Sobre la gestión de la pandemia, la doctora reconoció que ha fallado un tema fundamental, el plan de Trazabilidad. “Creo que lo que no se ha logrado nunca hacer muy bien y que ha sido complejo es el tema del testeo y trazabilidad, a pesar de que ha ido mejorando mucho y que el ministerio está súper consciente. Por otra parte, es difícil, porque no toda la gente dice que es contacto estrecho”, aseguró.

Respecto de las palabras de Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, que calificó al gobierno de “nefasto”, Cecilia Piñera dijo “prefiero no referirme a sus palabras”.

Respecto de asuntos políticos, Cecilia Piñera reconoció que no le preocupa el proceso constituyente, sino por el contrario tiene “harta esperanza” con lo que pueda ocurrir a partir del resultado del 11 de abril. De todas maneras, explicó su posición.

“Espero que salga algo bueno de eso. Me gustaría mucho que de verdad hubiera tolerancia en los distintos puntos de vista, porque hoy día siento que hay una tolerancia mal entendida. Por ejemplo, hay que tolerar a la mujer que está a favor del aborto y no tolerar a la mujer que está contra el aborto, independiente de la posición que yo tengo. La sociedad está siendo muy intolerante contra las posturas, a veces más conservadora, más antiguas, y eso creo que nos ha llevado a una mala convivencia a nivel nacional. Entonces, tengo harta esperanza y espero que en el fondo sean todas las voces escuchadas y no haya una imposición ideológica en el proceso”, aseguró.

/psg