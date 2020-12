La Policía de Investigaciones (PDI) creó la Fuerza de Tarea Covid-19 (TFC19) para resguardar el proceso de vacunación que se llevará a cabo en el país producto de la pandemia. El equipo estará conformado por detectives con formación en distintas áreas como auditoria e ingeniería.

Así lo señaló hoy el prefecto inspector, Jaime Ansieta, el jefe nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente, ante la alerta naranja emitida por Interpol.

La organización advirtió a sus 194 países miembros, entre ellos Chile, de la posible actividad delictiva que podría generarse con la distribución de dosis, lo que llevó a la PDI a elaborar una estrategia que considera cubrir todas las etapas del proceso: origen, transporte, recepción, almacenamiento y distribución.

“Interpol, como organización a la cual la PDI representa, difundió lo que ya se estaba viendo, que tenía que ver con algunos riesgos asociados en materia delictual, como organizaciones criminales que se veía que iban a falsificar y potenciar robos, no solo desde afuera, sino también dentro de organizaciones dedicadas a distribución”, detalló el prefecto inspector.

Y agregó: “Una vez que las vacunas llegan al país, hay distintos niveles de riesgo. Uno tiene que ver con el transporte, que es origen-destino, dónde se van a almacenar y en eso ya se está trabajando. Se ha trabajado con empresa courier y el laboratorio que subcontrata algunos servicios. Se están levantando todas áreas de riesgo de cada una de etapas”.

En cuanto al almacenamiento, por ejemplo, se busca “mejorar los procesos” y “eliminar puntos ciegos”: “Lo que queremos garantizar que no va a haber pérdida de ninguna vacuna”.

En esa línea, detalló que la cobertura policial seguirá luego de la inoculación: “Tenemos que tener control de los materiales de desechos que son importantes considerar porque pueden ser insumos para falsificar vacunas ya que tienen los elementos que se emplearon originalmente”.

Además de los plagios, Ansieta manifestó preocupación por las adulteraciones, robos, colusiones y estafas, llamando a la población a no confiar en quienes ofrecen por distintas vías la vacuna.

“Hay que tener mucho cuidado con cualquier oferta que pueda aparecer, porque no lo es. No hay ninguna forma que aparezca nadie más vendiendo vacuna (…) no existe otro producto ni proceso de venta”, cerró.

